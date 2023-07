The Legend Of Zelda Breath of the Wild oggi scontato del 13%

Anche oggi, martedì 25 luglio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild si svolge nel regno fantasy di Hyrule, nel quale vestirete nuovamente i panni di Link, il leggendario protagonista della serie, che si risveglia da un lungo sonno di 100 anni per sconfiggere il malvagio Ganon prima che possa distruggere l'intero regno.

Una delle caratteristiche principali di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild è la sua struttura open world, che vi permetterà di esplorare liberamente il vasto mondo del gioco, che sarà pieno di mostri, animali selvatici, e vari tipi di risorse che potrete utilizzare per sopravvivere. Inoltre, il titolo presenta un sistema di fisica avanzato che influisce su come gli oggetti si muovono e reagiscono all'ambiente.

Il combattimento in The Legend Of Zelda: Breath of the Wild può variare da duelli uno contro uno a battaglie contro grandi gruppi di nemici. Potrete utilizzare una varietà di armi, scudi e armature, così come una serie di abilità speciali chiamate "Rune", le quali possono essere utilizzate per creare oggetti, manipolare l'ambiente, e risolvere enigmi.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 10, abbiamo affermato che "The Legend Of Zelda: Breath of the Wild è infatti la migliore espressione di una tradizione videoludica che, pur avendo dovuto fare i conti con una recente massificazione, a tratti alienante, che ne ha segnato indelebilmente l'evoluzione, è riuscita a trovare finalmente la sua dimensione nel panorama di un presente quantomai difficile da decifrare".

