The Last of Us, Nick Offerman risponde agli attacchi omofobi

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us sono iniziate, sebbene è il momento di trattare nuovamente una polemica legata a un episodio specifico della prima stagione.

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Advertisement

Nel cast rivedremo Pedro Pascal, Bella Ramsey e altri attori ormai pronti a tornare sul set per questa nuova stagione della serie HBO.

L'episodio 3 "Long, Long Time" della prima serie ha raccontato la storia d'amore tra Bill e Frank, presa di mira dai soliti omofobi: ora, l'attore Nick Offerman ha voluto affrontare la cosa (via Gamereactor).

La storia d'amore di Bill e Frank è stata uno sguardo toccante su come la vita possa comunque continuare all'interno di un apocalisse, ma ovviamente - trattandosi di una relazione tra due persone dello stesso sesso - l'episodio è stato attaccato dai peggiori hater del web.

Offerman, che interpreta Bill, ha recentemente ritirato il premio Spirit Award per la migliore interpretazione non protagonista in una nuova serie sceneggiata e ha colto l'occasione per criticare coloro che hanno definito l'episodio 3 una "storia gay".

«Quando l'odio omofobico viene da me e dice: 'Perché avete dovuto farne una storia gay?'», ha detto Offerman. «Noi rispondiamo: 'Perché fai domande del genere. Non è una storia gay, è una storia d'amore, stron*o».

Nella prossima stagione vedremo sicuramente Ellie sviluppare una relazione con Dina, il che scatenerà probabilmente un altro fiume di inutile odio.

Proprio Bella Ramsey mesi fa aveva parlato delle critiche e delle ostilità che circondano le 'trame gay' della serie di The Last of Us di HBO, non mandandole a dire.

Per quanto riguarda la data di debutto della seconda stagione, i fan possono aspettarsi che la serie esca nel corso del 2025.