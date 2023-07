The Last of Us Stagione 2 promette di essere «sconvolgente»

In attesa di sapere quando uscirà The Last of Us Stagione 2, arrivano ora nuovi dettagli sul prossimo ciclo di episodi.

La nuova stagione dello show HBO dovrebbe basarsi sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), forse divisi in più parti.

Come forse saprete, la produzione della seconda stagione di The Last of Us - inizialmente prevista per il 2025 - è stata messa in "attesa" per via dello sciopero degli sceneggiatori.

Ora, dopo che Craig Mazin ha fornito un aggiornamento sulla situazione relativa al casting Abby, lo showrunner ha parlato di ciò che ci aspetta a livello di ritmo.

Come riportato anche da GameSpot, parlando con Entertainment Weekly, Mazin ha dichiarato circa la seconda stagione: «Ci sarà furore? Sì, probabilmente. Voglio dire, di solito c'è, anche a partire dal casting».

Mazin ha poi detto che la gente ha avuto un sacco di cose negative da dire sul ruolo di Bella Ramsey come Ellie: «Sapevamo che si trattava della persona giusta da inserire nel cast, ma hanno dovuto passare un bel po' di mesi in cui la gente si è comportata malissimo sui social media, finché non hanno visto quello che abbiamo visto noi.»

Per la seconda stagione di The Last of Us, Mazin ha poi spiegato che ci saranno punti della trama che «sconvolgeranno gli spettatori». E, come per la Stagione 1, nello show ci saranno delle trame che non erano presenti nel gioco.

«Non dirò mai che nello show accadranno cose che sono accadute nel gioco. Non si sa mai cosa faremo», ha reso noto Mazin. «Dico però che il viaggio è il punto. Ci sono cose che sconvolgeranno gli spettatori, cose che erano nel gioco, cose che non erano nel gioco, e va bene così. Purché siano intenzionali, non sono lì solo per scioccare. Non ci interessa creare paura sui social media. Vogliamo solo raccontare la storia nel modo in cui pensiamo debba essere raccontata.»

Gli autori hanno già garantito non solo una maggiore brutalità per la Stagione 2, ma anche molti più infetti rispetto alla prima season dello show HBO.

Restando in tema, Mazin ha anche smentito una teoria su Abby diventata virale negli ultimi mesi.

Per concludere, sapevate che Pedro Pascal non era la prima scelta per il ruolo di Joel, ruolo che stava per andare a un altro attore?