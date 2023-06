The Last of Us Stagione 2, brutte notizie su Abby

La produzione della seconda stagione di The Last of Us è stata messa in pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori, ma a quanto pare ci sono novità relative al personaggio di Abby.

La prossima stagione dello show HBO dovrebbe ispirarsi agli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), anche se a quanto sembra saranno divisi in più parti.

La seconda stagione di The Last of Us era prevista per il 2025 prima dello sciopero degli sceneggiatori. Non si sa se il programma cambierà a causa dell'interruzione dei lavori.

Ora, come riportato anche da GamingBible, le voci sul casting si sono moltiplicate e lo showrunner Craig Mazin ha finalmente fornito un aggiornamento sulla situazione relativa ad Abby.

Parlando con Josh Horowitz in un nuovo episodio del podcast Happy, Sad, Confused, è stato chiesto a Mazin se ci fosse del vero nelle voci di una possibile scelta di una delle due attrici per il ruolo di Abby tra Shannon Berty e Katy O’Brian, due star scelte dai fan e in linea con la parte.

Purtroppo, per tutti coloro che speravano di vedere una di loro nella prossima stagione, la risposta è negativa: «No. No, nessuno è stato scritturato», ha risposto Mazin.

A quanto pare, quindi, ci sarà da attendere prima di scoprire chi vestirà i panni della nemesi di Ellie nella prossima serie HBO.

I fan, infatti, non hanno perso tempo e si sono già lanciati a capofitto nel loro fantacasting.

Nel frattempo, gli autori hanno già garantito non solo una maggiore brutalità per la Stagione 2, ma anche molti più infetti rispetto alla prima season dello show HBO.

Infine, Bella Ramsey ha condiviso candidamente i propri pensieri sulla fama ottenuta dopo la messa in onda dello show su The Last of Us, una fama che a quanto pare le è stata piuttosto stretta.