I fan di The Last of Us Stagione 2 "scioccati" dopo la prima foto del cast

Manca davvero poco all'inizio delle riprese della seconda stagione di The Last of Us, sebbene la prima foto del cast ha a suo modo già mandato nel panico alcuni fan.

La nuova serie si baserà come saprete sugli eventi visti e giocati nella Part II.

Pedro Pascal, Bella Ramsey e tutto il resto del cast torneranno sul set per questa nuova e attesissima stagione.

Sono in molti a chiedersi se e come la nuova serie replicherà uno dei momenti più scioccanti del gioco originale e, dopo un primo indizio dello stesso Pascal, si è tornati a parlarne

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco e potenzialmente anche sulla serie. Proseguite a vostro rischio.

Via CBR, una nuova foto del cast di The Last of Us sta facendo "preoccupare" i fan circa uno dei protagonisti principali della serie.

Quando è stata condivisa su Instagram la prima immagine del cast della seconda stagione, sembra proprio che Pedro Pascal non ci sia.

In un post di Zarak by Afghan Kitchen, il ristorante ha ringraziato il cast e i responsabili dello show per aver scelto il loro locale per una serata fuori.

Tra tutte le persone presenti nella foto allegata, i fan hanno subito notato gli attori scritturati per adattare i personaggi chiave di The Last of Us Part II: Bella Ramsey (Ellie Williams) è affiancata da Young Mazino (Jesse) e Isabella Merced (Dina), il cui casting conferma quantomeno che avranno un ruolo fondamentale nel proseguimento dell'arco narrativo di Ellie.

Jesse e Dina fanno parte della stessa comunità di Jackson dove Joel si è riunito per la prima volta con Tommy (interpretato da Gabriel Luna).

Un commento di un utente ironizza sulla mancanza di Pascal: «Joel è andato a giocare a golf, eh?». Un altro ha confermato la cosa, dicendo: «Questa foto è allo stesso tempo commovente e terrificante perché so cosa sta per accadere».

Ovviamente, i commenti sono legati al fatto che nel gioco Joel viene ucciso da Abby con una mazza da golf.

Sebbene la foto non suggerisca alcuno spoiler per la serie, un utente non può fare a meno di sottolineare che nello scatto manca, appunto, Pascal. Che sia una scelta volontaria o no, non ci è dato sapere.

Restando in tema, alcuni giorni fa si stava parlando anche di un eventuale spin-off di The Last of Us su Bill e Frank, il quale però pare proprio che non si farà.

Ricordiamo anche che le riprese della Stagione 2 dello show HBO inizieranno il prossimo mese di febbraio, tanto che Bella Ramsey (Ellie) sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.