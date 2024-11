The Last of Us si aggiorna a sorpresa: ecco cosa cambia

Naughty Dog ha rilasciato un piccolo aggiornamento per The Last of Us Parte I, mirato a risolvere alcuni bug che affliggevano il gioco.

L'update 2.0.2 si concentra su due problemi principali del gioco (che trovate su Amazon).

Come riportato anche da PSU, un raro crash che poteva verificarsi durante l'eliminazione di un nemico con qualsiasi arma e un'anomalia visiva riscontrata sul modello base di PS5, dove le immagini apparivano più nitide del previsto.

Questa patch segue il più consistente aggiornamento pubblicato a inizio mese, che ha introdotto il supporto per PS5 Pro.

Aggiornamento 2.0.2

Risolto un crash che poteva verificarsi eliminando un nemico con qualsiasi arma.

Corretto un problema visivo che rendeva le immagini più nitide del normale sui modelli PS5 base.

Grazie a tecnologie avanzate come il PSSR, l’edizione remastered ha potuto sfruttare ulteriormente la potenza hardware della console, migliorando l’esperienza visiva del capolavoro post-apocalittico.

The Last of Us Parte I, lanciato a settembre 2022, rappresenta una completa rivisitazione grafica del titolo originale, potenziata dalle capacità hardware di PS5.

Tra i miglioramenti, spiccano modelli dei personaggi più dettagliati, ambientazioni arricchite da una vegetazione più realistica e un’illuminazione migliorata. Il gioco, inoltre, offre un’esperienza fluida grazie ai 60 FPS costanti.

Questo aggiornamento consolida l'impegno di Naughty Dog nel perfezionare uno dei titoli più acclamati di sempre, mantenendo un’esperienza senza intoppi per i giocatori.

Se possiedi una PS5 base e hai notato anomalie grafiche, o hai subito crash durante il gameplay, questo update dovrebbe risolvere definitivamente i problemi.

