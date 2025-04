The Last of Us S2 ha un Easter Egg da un puzzle iconico

La seconda stagione di The Last of Us è finalmente iniziata, e già dal primo episodio i fan più attenti hanno individuato un Easter Egg che farà sorridere chi ha giocato The Last of Us Part II.

Si tratta di un omaggio sottile ma significativo a uno dei puzzle più amati del sequel (che trovate su Amazon).

Attenzione: da ora seguono piccoli spoiler sulla serie e sul gioco, quindi proseguite a vostro rischio.

Durante la puntata d'esordio, Ellie e Dina si avventurano all’interno di un mercato mentre inseguono la traccia di una creatura che ha ucciso un orso.

Mentre esplorano l’edificio, Ellie si imbatte in una bacheca dedicata agli “impiegati del mese”. A luglio, il titolo non è andato a un essere umano, ma a un piccolo cane bianco, proprio come nel gioco.

I fan di The Last of Us Part II ricorderanno bene quel momento. Nel gioco, infatti, una foto del cane “impiegato del mese” è la chiave per risolvere un enigma noto come il “Good Boy Combo”: un puzzle che prevede l’apertura di una cassaforte il cui codice è proprio la data in cui il cane ha ricevuto il riconoscimento.

Nel gioco, si trova anche una nota indirizzata a Kristen da parte di Mina, in cui si rivela la presenza della cassaforte piena di risorse utili.

Nella serie, Ellie non ha la possibilità di scoprire la cassaforte, poiché cade attraverso il pavimento poco dopo aver osservato la bacheca.

Tuttavia, il riferimento è chiaro e rappresenta un perfetto esempio del rispetto con cui gli autori della serie stanno adattando i dettagli del materiale originale.

Non sarà sicuramente l’unico riferimento alla Part II nascosto nella seconda stagione. Alcuni fan hanno già notato altri piccoli dettagli, come il cameo del compositore Gustavo Santaolalla, apparso brevemente nell’episodio.

The Last of Us Stagione 2 andrà in onda ogni domenica fino al 25 maggio, giorno della conclusione della seconda stagione, composta da sette episodi (due in meno rispetto alla prima). È già confermata una terza stagione, e sappiamo che questa coprirà solo una parte del secondo gioco.