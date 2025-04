The Last of Us già rinnovato ufficialmente per la Stagione 3

HBO ha appena ufficializzato una notizia che farà felici moltissimi fan: The Last of Us tornerà con una Stagione 3.

Non è una sorpresa totale, ovviamente, perché sapevamo già che The Last of Us Part II sarebbe stato adattato in più di una stagione, ma la conferma da parte della produzione assume tutta un'altra autorevolezza.

Dopo il successo della prima stagione e la seconda in arrivo, la serie basata sul celebre videogioco di Naughty Dog continua a espandere il suo universo narrativo.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali con l’hashtag #TheLastOfUs, scatenando immediatamente l'entusiasmo online.

Non sono ancora stati diffusi dettagli sulla trama o sulla data d’uscita, ma è plausibile immaginare che la stagione 3 proseguirà nell’adattamento di The Last of Us Part II in maniera diretta, che sarà diviso in più stagioni secondo quanto dichiarato in precedenza dagli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann.

La seconda stagione arriverà dal 13 aprile prossimo e introdurrà nuovi personaggi fondamentali per gli eventi del secondo capitolo videoludico, tra cui Abby, già confermata e interpretata da Kaitlyn Dever.

Pedro Pascal e Bella Ramsey torneranno rispettivamente nei panni di Joel ed Ellie, con una narrazione che si preannuncia ancora più intensa e controversa.

Con questa nuova conferma, HBO dimostra di voler puntare ancora a lungo su The Last of Us, forte dell’enorme riscontro di pubblico e critica che ha ricevuto sin dalla sua prima messa in onda.