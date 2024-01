The Last of Us Part II Remastered, Naughty Dog non concepisce le critiche arrivate

Progetti come quello di The Last of Us Part II Remastered lasciano senz'altro molti dubbi e perplessità quando vengono annunciati e, infine, lanciati, e proprio su questo Naughty Dog si è ritrovata a riflettere.

Nella nostra recensione stiamo stati per esempio abbastanza tiepidi con il progetto, definendolo «una director's cut a tutti gli effetti, con contenuti che francamente sarebbero dovuti essere distribuiti in via del tutto gratuita».

In queste ore delle opinioni molto più forti stanno girando relativamente al lancio di The Last of Us Part II Remastered con l'arrivo delle recensioni, e lo scetticismo rivolto verso questo progetto sta aumentando.

Di questo ha parlato il director Matthew Gallant ai microfoni di VGC in una recente intervista.

Parlando dei motivi per cui le rimasterizzazioni di videogiochi icontrano spesso reazioni negative dalla community, Gallant si è detto sorpreso della generale "costernazione" che si genera ad ogni occasione.

Anzi, ha definito The Last of Us Part II Remastered il miglior modo di giocare a The Last of Us Part II.

Un'affermazione tutto sommato vera, che Gallant ha approfondito:

«Se sei un nuovo proprietario di PlayStation e sei nuovo nel franchise, vogliamo offrirti la migliore esperienza con tutte le funzionalità hardware su una versione nativa del gioco per PS5. La mia sensazione è che ci sia un pubblico per questo, per il quale l'idea di una versione PS5 è elettrizzante. Parlo anche per me stesso. Sono entusiasta di poterlo offrire ai fan e, se non è per tutti, va bene.»

Per altro ci sono anche delle novità interessanti all'interno di The Last of Us Part II Remastered, come degli indizi inediti sul tatuaggio che esibisce Ellie nel gioco.