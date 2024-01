The Last of Us Part II Remastered, ci sono ottime notizie per i cacciatori di Trofei

Quando ci sono occasioni come quella di The Last of Us Part II Remastered, in cui un videogioco passa da una generazione all'altra, c'è una classe di videogiocatori che si ritrova sempre a dover attendere la nuova release con una certa ansia: i cacciatori di Trofei.

O se li volete chiamare Achievement perché fate parte del mondo Xbox (nel quale cambieranno presto per altro), ma c'è tutto un mondo di videogiocatori che spende ore ed ore di gioco a raccogliere i punteggi perfetti negli obiettivi secondari della propria piattaforma preferita.

Advertisement

Se fate parte di questa categoria di persone sappiate che, se avevate platinato The Last of Us Part II su PlayStation 4, potrete passare tranquillamente alla Remastered per PlayStation 5.

Come riporta IGN US, infatti, i Trofei ottenuti verranno facilmente importati nella nuova versione del gioco.

Lo sviluppatore di The Last of Us Part II, Naughty Dog, ha confermato che il Trofeo di Platino guadagnato dai giocatori nell'originale per PlayStation 4 verrà trasferito in The Last of Us Part II Remastered.

Inoltre i cacciatori di Trofei avranno altro lavoro da fare, perché ci saranno nuovi obiettivi da raggiungere grazie alla modalità roguelike No Return, che farà il suo debutto all'interno della nuova versione del gioco.

Ecco i nuovi trofei:

Se volevate rivivere The Last of Us Part II in questa versione rivista e corretta potrete farlo tranquillamente senza paura di perdere trofei, quindi, e scoprendo anche un nuovo dettagli su Ellie per altro.

Ora che sapete che The Last of Us Part II Remastered non sarà la rovina dei vostri trofei, perché non lo ordinate anche tramite Amazon? Lo trovate al miglior prezzo.

Nell'attesa dell'arrivo del gioco potrete anche vedere il nuovo documentario su The Last of Us Part II, che è stato annunciato da poco da Naughty Dog. Un lavoro chiuso poco prima di iniziare a lavorare alla nuova IP, qualsiasi cosa sia.