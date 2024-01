Gli Obiettivi di Xbox potrebbero cambiare per sempre

Gli Obiettivi di Xbox, o gli Achievements se vi sentite più internazionali, sono stati forse l'idea più caratteristica del mondo dei videogiochi dell'era moderna, con la quale la piattaforma gaming di Microsoft ha imposto uno standard adottato da molti.

Tutte le piattaforme hanno adottato i loro "obiettivi" nel tempo sulla base di quelli di Xbox, da PlayStation a Nintendo passando per le varie piattaforme PC, e un po' come un ritorno alle origini sembra che proprio Xbox voglia rivoluzionare il sistema nel 2024.

Come riporta Gamingbolt, l'azienda sta pensando a come "rinfrescare" gli Obiettivi per il futuro.

Dopo il lancio degli Obiettivi, infatti, tutte le altre realtà hanno implementato la loro versione di questo sistema e, in molti casi, migliorandolo notevolmente. Per questo la stessa community di Xbox ha chiesto da un po' di poter vedere un miglioramento degli Obiettivi.

Secondo Nick Backer, co-fondatore del podcast specializzato nel mondo Microsoft XboxEra, sembra che sia in arrivo una revisione totale degli Xbox Achievements.

Ovviamente non sappiamo se verrà pubblicato direttamente oppure, come spesso accade, ci sarà una fase di testing preliminare per alcuni giocatori, ma nel 2024 vedremo ad un certo punto questa nuova versione dei leggendari Obiettivi, che sia definitiva o provvisoria.

Aspettiamo quindi delle novità su questo iconico elemento del mondo dei videogiochi moderno, amatissimo anche se non da tutti. Qualche tempo fa, infatti, gli autori di Mirror's Edge si erano espressi duramente contro gli Obiettivi parlandone malissimo.

