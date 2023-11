The Last of Us Part II, la versione PS5 sarebbe in arrivo

Sony e Naughty Dog potrebbero avere in mente un annuncio molto interessante per i fan che possiedono PS5: sembra infatti ci siano novità in vista per The Last of Us Part II.

La seconda avventura di Ellie viene considerata da tanti fan come uno dei migliori giochi della scorsa generazione (lo trovate su Amazon) e ancora oggi presenta dettagli tecnici semplicemente sorprendenti, se si considera che si tratta di un gioco studiato per spingere PS4 al limite.

E mentre Neil Druckmann sembra lanciare indizi sul possibile arrivo del sequel Part III, presto potrebbe essere arrivato il momento di rivivere il viaggio di Ellie: secondo quanto segnalato da un affidabile dataminer, pare sia infatti in arrivo un upgrade PS5 per The Last of Us Part II.

L'indiscrezione arriva tramite l'account X PlayStation Game Size, che ha sempre saputo svelare in anticipo le dimensioni dei giochi caricati su PlayStation Store, oltre che a dare alcune anticipazioni sui titoli in arrivo, perché inseriti internamente nel negozio digitale.

L'account si è limitato a fare un semplice post vago, senza alcuna informazione né dettaglio su eventuali annunci, ma tanto è bastato per attirare l'attenzione della community:

Se tale indiscrezione fosse confermata, allora Sony e Naughty Dog potrebbero decidere di annunciare l'edizione PS5 di The Last of Us Part II a breve.

Un teatro perfetto potrebbe essere il palcoscenico dei The Game Awards 2023, dove spesso vengono fatti annunci a sorpresa.

Insomma, dopo il reveal della data di lancio di Baldur's Gate 3 su Xbox, potrebbe esserci spazio anche per l'amatissima esclusiva PlayStation. Ovviamente, in attesa di ulteriori conferme o annunci ufficiali, non possiamo però che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Continueremo a seguire con molta attenzione la vicenda e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Restiamo in attesa di ulteriori notizie anche per gli sviluppi della Stagione 2 della serie TV, che potrebbe aver già scelto l'attrice perfetta per interpretare Abby.