The Last of Us Part I, scoperto un segreto inquietante che potrebbe esservi sfuggito

A dieci anni dall'uscita di The Last of Us, è stato scoperto un inquietante segreto nascosto che forse vi era sfuggito.

Senza nulla togliere alla Part II, anche il primo capitolo ha in ogni caso dalla sua un gran numero di chicche.

Basti pensare ad esempio alla foto misteriosa nascosta nell'ufficio di Joel e che ha incuriosito la community ormai alcune settimane fa.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Nel prologo di The Last of Us Part I c'è un palese riferimento alla causa scatenante della pandemia che ha messo in ginocchio la razza umana.

È risaputo che la premessa della catastrofe si basa sul fungo Cordyceps che compare in un episodio del 2008 di Planet Earth narrato da Sir David Attenborough.

In questo terrificante episodio viene documentato come il fungo si impossessi della mente delle formiche, trasformandole essenzialmente in zombie.

In The Last of Us ci si chiede: e se il Cordyceps si fosse evoluto per impossessarsi di ospiti umani?

Con questa "bella" storia impressa nella nostra mente, un utente di Reddit ha scoperto un inquietante Easter Egg legato al fungo che ha luogo nel prologo e che sembra rendere omaggio a quell'episodio di Planet Earth.

«Ho trovato questa chicca di recente. Per ottenerla, è necessario eseguire alcune semplici azioni all'inizio del gioco, quando vestiamo i panni di Sarah. Subito dopo la cutscene di apertura, prendere il telefono chiamato da Tommy e ascoltare la linea di Sarah», ha spiegato "arqmrqm609".

«Leggete il giornale nel bagno. Andate nella stanza di Joel e guardate l'esplosione. Scendete al primo piano, andate in cucina e prendete il cellulare di Joel. Aspettate che Sarah legga tutti i messaggi di testo», ha continuato.

«Guardate il biglietto sul frigorifero. Uscite dal gioco fino al menu principale, quindi cliccate su 'Continua' e tornate nella stanza di Joel. Sullo schermo del televisore apparirà l'immagine di una formica infettata dal Cordyceps. Un Easter Egg piccolo ma inquietante».

Molti sostengono che si tratti di un glitch più che di un Easter Egg intenzionale, ma in ogni caso penso che sia piuttosto interessante.

Ricordiamo in ogni caso che The Last of Us Part II Remastered è disponibile dal 19 gennaio scorso, con un upgrade di soli 10 euro nel caso si fosse già in possesso di una copia PS4 del gioco.

Tutti i personaggi giocabili in questa modalità sono a loro modo "inediti": Neil Druckmann ha infatti dichiarato che non ci saranno ritorni da Part I o dalla serie TV