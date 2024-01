The Last of Us Part 2 Remastered, i fan odiano usare Joel

Una delle principali novità proposte in The Last of Us Part 2 Remastered è sicuramente "Senza ritorno", la nuova modalità che trasforma il capolavoro Naughty Dog in un'esperienza roguelike.

Questa modalità esclusiva dell'edizione Remastered (che trovate su Amazon) permette di sbloccare e utilizzare la maggior parte dei personaggi presenti nel gioco, ognuno dei quali ha i propri bonus e svantaggi da tenere in considerazione.

E tra questi non poteva ovviamente mancare l'amatissimo Joel, che in cambio di una maggiore resistenza ai danni corpo a corpo non è assolutamente in grado di schivare i colpi.

Proprio la rimozione della schivata ha reso utilizzare Joel in The Last of Us Part 2 Remastered praticamente impossibile per molti fan che, come riportato da GamesRadar+, hanno sottolineato come il gioco non sia affatto strutturato per tenere conto di una mancanza così importante.

Come potete vedere nella gif che vi proporremo qui di seguito, pubblicata nel forum Reddit dedicato, la modalità Senza ritorno propone tantissimi combattimenti corpo a corpo e sembrerebbe dunque un sacrificio accettabile... se non fosse per il fatto che Joel finisce solo per "prolungare l'agonia", dato che non ha alcun modo per scappare da certe situazioni.

Naughty Dog non ha infatti rimosso gli "stun lock" per tenere conto dell'impossibilità di schivare: questo significa che in determinate circostanze i giocatori finiscono per essere incastrati in un vero e proprio loop senza uscita, rendendo l'esperienza decisamente poco divertente.

Per questo motivo, nonostante l'amore per Joel da parte della community, i fan sconsigliano vivamente di utilizzarlo in questa modalità, a meno che non arrivi eventualmente un aggiornamento di The Last of Us Part 2 Remastered che tenga conto di queste meccaniche.

L'edizione Remastered ha anche approfondito alcuni piccoli dettagli della trama: ad esempio, adesso sappiamo l'origine del tatuaggio di Ellie.

Nella nostra recensione abbiamo però sottolineato come, a conti fatti, non è davvero cambiato nulla di rilevante. Anche molti fan hanno evidenziato tale aspetto, spingendo Naughty Dog a domandarsi come mai siano arrivate così tante critiche.