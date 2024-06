The Last of Us Part 2 dovrebbe arrivare anche su PC

A ormai diversi anni dalla sua uscita, The Last of Us Part II continua a stupire i giocatori, tanto che ora sarebbe in dirittura d'arrivo una versione PC.

Il gioco (che trovate su Amazon) è infatti un titolo ben noto all'utenza PlayStation.

Ora, dopo che giochi come Ghost of Tsushima (che abbiamo recensito qui) hanno fatto colpo anche su personal computer, presto potrebbe toccare nuovamente anche a Ellie.

Ditatti, come riportato anche da IGN US, secondo un leaker decisamente affidabile, The Last of Us Part II uscirà prossimamente anche su PC.

Il solito "Billbil-kun" di Dealabs, che vanta una lunga lista di rivelazioni accurate su PlayStation e non solo, ha riferito che la versione per PC del gioco di Naughty Dog è essenzialmente pronta.

A quanto pare, però, il gioco è stato "congelato" per coincidere con l'uscita nel 2025 della seconda stagione dello show The Last of Us di HBO.

Sony non ha ancora commentato la notizia al momento in cui scriviamo, quindi restiamo in attesa dell'ufficialità quanto prima.

Ricordiamo che The Last of Us Part II è stato lanciato per la prima volta su console PlayStation 4 a giugno 2020 prima di uscire su PlayStation 5 in una versione rimasterizzata a gennaio 2024 (e che abbiamo analizzato a fondo nel nostro articolo dedicato).

Una versione PC di The Last of Us Part II non sarebbe una sorpresa, dato che Sony ha già pubblicato il primo capitolo su PC (con una edizione però non all'altezza delle aspettative).

Considerando che The Last of Us Part I è stato lanciato su PC a marzo 2023, forse - andando per logica - il sequel sarà lanciato su PC a marzo 2025.

Ricordiamo in ogni caso che presto toccherà anche a God of War: Ragnarok di Sony Santa Monica, il quale verrà lanciato su PC tra non molte settimane..