The Last of Us incontra Fallout in un gioco di prossima uscita

The Last of Us ha di certo fatto scuola, ma a quanto pare c'è un gioco di prossima uscita che si ispira proprio al classico Naughty Dog, con un tocco di Fallout.

Ispirandosi proprio a giochi come TLOU Part II (che trovate su Amazon), sono tantissimi i titoli che cercano di rincorrere il successo delle avventure di Ellie e Joel.

Basti pensare al discusso The Day Before, un gioco che non ha mai nascosto la sua fonte di ispirazione (nonostante i vari problemi nello sviluppo).

Ora, come riportato anche da GamingBible, sta per arrivare un altro "clone": stiamo parlando di Nakwon: Last Paradise. Trovate un nuovo e lungo video gameplay di circa 20 minuti poco sotto.

Come recita la descrizione, parliamo di un gioco di sopravvivenza stealth in terza persona durante la consueta apocalisse zombie, questa volta in Corea.

Ma non solo: «Esplora l'Extraction Survival e raccogli risorse nella città PvPvE, dove Zombie e Sopravvissuti coesistono per salvare la pelle in questa nuova struttura sociale».

Secondo gli sviluppatori, un singolo colpo di pistola attirerà «tutti gli zombie nelle vicinanze», quindi sembra che entrare in azione con le armi spianate sia un errore.

Sulla pagina Steam di Nakwon non è indicata alcuna data di uscita, quindi c'è sicuramente tempo per vedere cosa riuscirà a tirare fuori dal cilindro lo sviluppatore MWZ. Ci auguriamo quindi che vengano presto rilasciati ulteriori dettagli.

Parlando sempre di "ibridi", nel 2025 è previsto su un titolo che sembra prendere il meglio delle saghe di Fallout e Red Dead Redemption: stiamo parlando di ExeKiller.

Restando in tema, i "Lost Levels" con tanto di commenti degli sviluppatori di The Last of Us Part 2 Remastered saranno fasi di gioco mai viste prima e da poco è emerso di cosa si tratterà.

Ma non solo: vediamo infatti da vicino tutte le differenze e le novità annunciate da Naughty Dog per The Last of Us Part II Remastered su PS5.