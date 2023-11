C'è un gioco che sembra un mix tra Fallout e Red Dead Redemption

Quella di Red Dead Redemption è una saga che non ha certo bisogno di presentazioni, così come quella di Fallout: ebbene, sembra che sia in uscita un gioco che a suo modo "fonde" i due big in questione.

Sia il leggendario titolo western Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) che l'epopea post-apocalittica di Bethesda sono due IP amate da migliaia di giocatori.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible è in arrivo un titolo che sembra prendere un po' qua e un po' là dai suddetti giochi: stiamo parlando di ExeKiller.

Il progetto viene descritto come un gioco d'azione e avventura in prima persona con una storia a scelta multipla.

La trama ci immergerà in un mondo distopico di una realtà alternativa, in cui un'umanità decimata lotta per affrontare gli effetti di un'enorme catastrofe che ha distrutto la Terra.

Tutto nella pagina Steam di ExeKiller urla Fallout e Red Dead Redemption a gran voce.

Da ciò che è possibile vedere, il gioco potrebbe rivelarsi una brillante avventura d'azione ambientata in un mondo semi-aperto, con missioni estese e con una grafica realmente sorprendente dalla sua.

«Il giocatore assume il ruolo di Denzel Fenix, l'eponimo ExeKiller, un cacciatore di taglie al servizio di Helion, l'onnipresente corporazione con sede in un'enorme struttura che sovrasta le rovine di New York», si legge nella descrizione, che ci fa presagire un gioco in stile Fallout nella Grande Mela.

Purtroppo, però, se desiderate mettere le mani su ExeKiller sappiate che c'è da aspettare un po', visto che il gioco uscirà solo nel 2025.

Parlando di ibridi in arrivo, c'è anche un gioco sviluppato dallo studio sudcoreano WEMADE, che unisce Skyrim e God of War, in Unreal Engine 5.

Senza contare anche Beast, descritto come un RPG tattico che sembra un mix tra Baldur's Gate 3 ed Elden Ring.