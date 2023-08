The Last of Us HBO potrebbe durare fino a 5 stagioni

I dettagli sulla Stagione 2 di The Last of Us sono ancora scarsi, sebbene ora sono arrivate notizie su quanto durerà la serie nella sua interezza.

Il nuovo ciclo di puntate si baserà quasi sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), probabilmente divisi in più parti.

Nonostante lo sciopero della WGA e della SAG-AFTRA, lo showrunner Craig Mazin è fiducioso che la seconda stagione raggiungerà la data di uscita prevista per il 2025.

Ora, come riportato da THR, sempre Mazin ha spiegato che The Last of Us potrebbe durare fino a 5 stagioni.

«Non si sa mai. Può finire per essere tre o cinque. Ma quattro mi sembra un buon numero», ha spiegato l'autore.

«Alcune stagioni, a causa della storia che stiamo raccontando, avranno bisogno di meno episodi e altre di più. La notizia migliore è che il pubblico ne vuole ancora. Non asseconderemo il desiderio di avere di più solo per rendere gli spettatori più felici quando sentiranno quanti episodi sono stati annunciati».

E ancora: «E se non gradiscono il numero di episodi di una stagione perché ne vogliono di più, beh, va bene. Ma quando tutto è stato detto e fatto, penso che la saggezza del modo in cui lo abbiamo disposto sarà, si spera, chiara».

Infine, Mazin ha aggiunto: «Non so se ogni stagione avrà lo stesso numero di episodi. Comunque, il numero non è importante. L'importante è che quando si arriva alla fine della stagione si dica: 'È stata una bella stagione'»

Restando in tema, Mazin si sarebbe commosso quando ha avuto modo di vedere la director's cut dell'episodio 3 della serie TV di The Last of Us (della durata di due ore).

Lo showrunner ha anche ribadito che l'adattamento di The Last of Us Part II implicherà una terza stagione, ma ha anticipato interessanti colpi di scena per i nuovi arrivati e per chi già conosce il gioco.