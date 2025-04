The Last of Us Stagione 2 ha "distrutto" Bella Ramsey

La storia di The Last of Us può essere di grande impatto per qualcuno, e la Stagione 2 ha colpito Bella Ramsey al punto di essere scoppiata in lacrime in un momento imprevisto.

L'attrice, candidata a numerosi premi per la sua interpretazione di Ellie nella prima stagione dello show tratto dal capolavoro di Naughty Dog, ha recentemente rivelato durante un'intervista al "The Tonight Show" con Jimmy Fallon (tramite Gamespot) un momento di intenso coinvolgimento emotivo vissuto durante la lettura dei copioni della nuova stagione.

«Non ho mai pianto leggendo un testo prima d'ora, ma è successo», ha ammesso Ramsey durante l'intervista con Fallon. Con un'onestà disarmante, l'attrice ha aggiunto: «Sono entusiasta per quelle scene. Quando c'è qualcosa di oscuro e intenso, mi ci tuffo completamente.»

Con un tocco di autoironia, Ramsey ha anche scherzato sulla propria tendenza a non piangere molto nella vita quotidiana, definendola «probabilmente poco salutare», ma senz'altro sincera per il valore di quella che sarà la seconda stagione di The Last of Us di HBO.

Riprendendo da quel potentissimo finale della prima stagione, che è diventato caratteristico al punto che anche lo stesso Neil Druckmann si è sbilanciato solo di recente dicendo la sua, la seconda stagione della serie TV di The Last of Us potrebbe davvero lasciare il segno.

Le anticipazioni sulla seconda stagione sembrano confermare l'intenzione dei creatori di mantenere l'approccio che ha caratterizzato il primo ciclo di episodi: rispetto per il materiale originale ma con la libertà di introdurre variazioni narrative significative. Sarà anche più breve della prima stagione, proprio per prendersi più tempo possibile per raccontare la sua storia.

Vedremo se la forte emozione di Bella Ramsey sarà anche quella che proveranno i fan. Se già The Last of Us Part II aveva diviso moltissimo la community, sembra che la serie di HBO farà la stessa cosa con i fan del titolo.