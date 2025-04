Il recast di Ellie in The Last of Us Stagione 2 non è mai stato un'opzione

La Stagione 2 di The Last of Us sarà ambientata diversi anni dopo le vicende di inizio serie, dato che sarà ispirata al secondo capitolo della serie videoludica: per questo motivo, secondo alcuni fan, gli autori avrebbero dovuto prendere in considerazione l'idea di una nuova attrice per interpretare la protagonista.

La crescita di Ellie è del resto uno degli aspetti più interessanti di The Last of Us Part II, che ha permesso ai giocatori di scoprire com'è cambiata la protagonista rispetto al primo capitolo (che potete recuperare su Amazon), ma secondo gli autori non c'era alcun motivo di sostituire l'attrice Bella Ramsey, che ha dimostrato di saper rendere pienamente giustizia al personaggio.

In un'intervista rilasciata a GamesRadar+ (via GameSpot), Neil Druckmann ha ribadito che la possibilità che ci fosse un recast per Ellie «era esattamente dello 0%», chiudendo sul nascere ogni possibile discussione al riguardo.

Lo sceneggiatore Craig Mazin ha aggiunto di aver visto crescere Bella Ramsey in un arco di 4 anni, da 17 fino ad arrivare ai 21 attuali, sottolineando che è un arco di tempo sufficiente a notare dei cambiamenti in una persona.

In The Last of Us Part II erano passati 5 anni dagli eventi del primo videogioco, dunque l'arco di tempo che separa le due stagioni non è affatto così irrealistico da necessitare di un recast per la protagonista principale.

Mazin rassicura i fan sul fatto che Ellie sembrerà cresciuta proprio per via dei cambiamenti arrivati nella vita reale: la paura che possa sembrare "troppo giovane" per il ruolo che interpreta non dovrebbe dunque sussistere.

Bella Ramsey ha già ammesso di essere rimasta particolarmente colpita dal copione della seconda stagione, al punto da essere addirittura scoppiata in lacrime leggendone il testo. Potremo dunque aspettarci una nuova interpretazione altamente coinvolgente ed emozionante.

Vi ricordo che la Stagione 2 di The Last of Us debutterà lunedì 14 aprile su Sky e Now, portando sul piccolo schermo una buona parte degli eventi narrati nel secondo videogioco sviluppato da Naughty Dog.

Le prime recensioni sono state assolutamente positive, anche se la scelta di non narrare tutti quanti gli eventi ha diviso la critica: ci sarà infatti una terza stagione che dovrebbe concludere ufficialmente la narrazione.