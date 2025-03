The Last of Us Collection potrebbe essere annunciata a breve

Naughty Dog e PlayStation sembrano voler riempire il franchise di The Last of Us di molte edizioni fisiche, tra cui una che è stata scoperta di recente e potrebbe essere una ipotetica "The Last of Us Collection".

Come riportato da Dealabs, solitamente molto ben informato riguardo il formato fisico e protagonista dei puntuali leak dei giochi PlayStation Plus, c'è una misteriosa edizione fisica di un prodotto di The Last of Us per PS5 fissata ad un prezzo particolare.

Dealabs afferma "con certezza" che questa edizione fisica costa €119,99 euro in Europa e $109,99 in Nord America.

Inoltre, l'annuncio ufficiale e l'apertura delle prenotazioni potrebbero avvenire molto presto, probabilmente entro i prossimi due mesi. Il timing non sarebbe casuale, ma strategicamente allineato con la messa in onda della seconda stagione della serie HBO, per massimizzare l'impatto mediatico e l'interesse dei consumatori.

In questo momento non è chiaro di cosa si tratti, ma guardando al prezzo l'ipotesi più probabile è che si tratti di un'edizione speciale che comprende The Last of Us Part I e The Last of Us Part II nelle loro ultime versioni, così da creare un pacchetto omnicomprensivo che i fan della serie TV possano acquistare per entrare nella narrazione completa di Naughty Dog.

Sarebbe ovviamente un pacchetto utile anche per chi ha una PS5 e non ha ancora recuperato i titoli Naughty Dog, visto che di fatto non esiste una soluzione completa al momento.

Di sicuro non sarà The Last of Us 3, visto che Neil Druckmann è stato molto drastico su questo tema.

Ovviamente non ci resta che aspettare un annuncio dall'azienda, o da PlayStation, ma è probabile che possa arrivare davvero in concomitanza con la pubblicazione della nuova stagione della serie HBO. Il debutto della seconda stagione di The Last of Us è fissato per il 13 aprile su HBO e Max negli Stati Uniti, mentre gli spettatori italiani potranno seguirla dal giorno successivo su Sky e NOW.