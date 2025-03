Gli spoiler non sono un problema in The Last of Us Stagione 2

La sfida del successo porta Neil Druckmann a un inatteso cambio di approccio verso gli spoiler, mentre la seconda stagione di The Last of Us si prepara a debuttare nelle case di milioni di spettatori.

Il co-creatore del capolavoro Naughty Dog (che trovate su Amazon) ha rivelato di aver modificato radicalmente la sua filosofia sulla protezione dei contenuti narrativi, dopo un'esperienza che lo ha segnato profondamente.

La paranoia anti-spoiler che aveva caratterizzato il lancio del videogioco The Last of Us Part II si è trasformata in una visione più rilassata, secondo quanto condiviso in una recente intervista a GameSpot.

«Ho combattuto con le unghie e con i denti quando abbiamo realizzato il gioco, e tutto mi è esploso in faccia alla fine, quando ci sono stati quei leak mesi prima dell'uscita», ha ricordato Druckmann con una nota di amarezza.

L'esperienza del 2020, quando parti significative della trama di The Last of Us Part II furono diffuse online prematuramente, ha profondamente influenzato la sua visione. «Ho imparato a non dare troppo peso a queste cose», ha ammesso con disarmante franchezza.

L'evoluzione di Druckmann da guardiano ossessivo dei segreti narrativi a sostenitore di un approccio più rilassato riflette una più ampia consapevolezza dell'impossibilità di controllare completamente il flusso di informazioni nell'era digitale.

La sua nuova filosofia suggerisce che, forse, la vera arte non sta nel nascondere, ma nel creare storie così potenti da risultare coinvolgenti anche quando si conoscono in anticipo alcuni elementi della trama.

Il debutto della seconda stagione di The Last of Us è fissato per il 13 aprile su HBO e Max negli Stati Uniti, mentre gli spettatori italiani potranno seguirla dal giorno successivo su Sky e NOW.

