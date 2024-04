The Last of Us 2, scovata una rara animazione delle uccisioni

The Last of Us Part II è un gioco a suo modo estremamente brutale, tanto che le animazioni delle uccisioni non sono da meno.

Il gioco è infatti un titolo che non fa sconti a scene particolarmente truculente.

Questo, nonostante in TLOU 2 vi sia anche spazio per dettagli "coccolosi", come ad esempio un gatto.

Ora, come riportato anche da DualShockers, a quasi quattro anni dalla sua uscita, il titolo più controverso di Naughty Dog continua a stupire i giocatori svelando esecuzioni che molti non avevano mai visto prima.

Ricordiamo tutti il trailer di reveal di The Last of Us Part II all'E3, giusto? Vediamo Ellie scontrarsi con alcuni serafini mentre si fa strada in un negozio poco illuminato.

Verso la fine del filmato, Ellie affronta un nemico che le brandisce contro un enorme martello, finché non riesce a scagliare alcune frecce contro di lui, mettendolo in ginocchio.

Tirando fuori il suo machete, riesce a tagliargli il collo per una delle animazioni più terribili del gioco, dandoci un assaggio di ciò che ci aspetta.

Se pensavate che questo fosse stato mostrato solo nel trailer, vi sbagliavate di grosso. In un post su Reddit, l'utente "Firehand_Fabian" ha evidenziato che questo attacco può essere sperimentato nel gioco.

Si tratta di un'animazione di uccisione davvero rara che richiede che i giocatori ottengano il machete prima di entrare nel negozio e che il bruto serafino sia l'ultima persona rimasta in vita.

In un gioco pieno di dettagli incredibili e ricco di brillanti Easter Egg, chissà quante animazioni di uccisione verranno svelate nei prossimi mesi.

Insomma, chissà quali altri segreti nascosti i giocatori finiranno per scoprire prima dell'uscita della Part III.

Se invece volete sapere invece cosa ne pensiamo del gioco nella sua interezza, potete sempre recuperare la nostra recensione.