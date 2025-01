The Last of Us 2 è «il miglior gioco mai realizzato» per Kanye West

Pochi giochi hanno diviso e acceso i dibattiti come The Last of Us Part 2, anche se stavolta a parlarne (bene) è un rapper e cantautore che non ha certo bisogno di presentazioni.

Fin dal suo rilascio nel 2020, il sequel del capolavoro di Naughty Dog (che trovate su Amazon) ha alimentato discussioni accese tra fan, critici e giocatori occasionali.

Del resto, considerando che il gioco si prepara finalmente a debuttare anche su PC tramite Steam ed Epic Games Store molto presto, è normale che se ne parli ancora.

Mentre alcuni elogiano le sue scelte narrative audaci, altri le trovano estremamente controverse. Ora, a sorpresa, Kanye West si unisce al coro degli ammiratori, definendo il gioco con parole inequivocabili (via CB).

Attraverso una storia su Instagram, Kanye ha rivelato di essere attualmente impegnato a giocare a The Last of Us Part 2 alla difficoltà Survivor, una modalità nota per le sue sfide estreme.

Nonostante abbia trascorso un'intera giornata bloccato su un singolo livello, il celebre artista ha dichiarato che il gioco è «di gran lunga il miglior videogioco mai realizzato.»

Non è la prima volta che Kanye mostra interesse per i videogiochi. Nel 2015 aveva annunciato Only One, un progetto videoludico incentrato su un viaggio in Paradiso nei panni di sua madre defunta, Donda.

Sebbene il gioco non abbia mai visto la luce, il suo entusiasmo per il mondo videoludico sembra essere rimasto intatto. Kanye, inoltre, aveva manifestato il desiderio di incontrare Hideo Kojima, anche se non è chiaro se quell'incontro sia mai avvenuto.

Il secondo capitolo della saga è noto per aver diviso il pubblico. Scelte narrative radicali e il focus su personaggi considerati antagonisti hanno portato alcuni giocatori ad amarlo e altri a criticarlo duramente (e, secondo il parere di chi scrive, stupidamente).

Tuttavia, il titolo è stato un successo commerciale e ha vinto numerosi premi, incluso il titolo di Game of the Year 2020.

Con Kanye West che si unisce ai fan del gioco, The Last of Us Part 2 continua a dimostrare il suo potere di suscitare emozioni e dibattiti.

Non resta che attendere di vedere come il pubblico dello show HBO reagirà all’adattamento della storia nella seconda stagione, in uscita nella primavera del 2025.