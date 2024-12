The Last of Us 2 non ha ancora finito la sua corsa

Dopo un lungo periodo di attesa, The Last of Us Parte II Remastered si prepara a debuttare su PC tramite Steam ed Epic Games Store il 3 aprile 2025.

Naughty Dog ha confermato che questa versione rappresenta l’edizione definitiva del secondo capitolo della serie (che trovate su Amazon), arricchita da numerose novità e miglioramenti per gli utenti su computer.

Già pubblicato su PlayStation 5 all’inizio dell’anno, il remaster include la campagna principale incentrata sulle storie di Ellie e Abby, oltre a una serie di contenuti aggiuntivi, come la modalità roguelike Senza ritorno, i Livelli perduti (una selezione di sequenze inedite con i commenti degli sviluppatori) e una modalità per suonare liberamente la chitarra.

Gli sviluppatori hanno anche implementato miglioramenti tecnici e funzionalità esclusive pensate per sfruttare al massimo le potenzialità del gaming su PC.

«Siamo davvero entusiasti di portare The Last of Us Parte II Remastered su una nuova piattaforma,» ha dichiarato Matthew Gallant, game director del progetto.

«Questa versione non solo offre un’esperienza narrativa profonda e meccaniche di gioco sofisticate, ma introduce anche nuove funzionalità pensate per approfondire il processo creativo e il lavoro svolto dal nostro team.»

Lo sviluppo della versione PC è stato realizzato in collaborazione con Nixxes Software e Iron Galaxy Studios, già noti per il loro lavoro su altri porting.

Entrambi i team stanno lavorando per garantire prestazioni elevate e una scalabilità perfetta, permettendo a un pubblico ancora più vasto di vivere l’intensa avventura di Ellie e Abby.

«Siamo onorati di collaborare con Naughty Dog per questo progetto», ha aggiunto Coen Frauenfelder, responsabile dei prodotti PC per Nixxes. «Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori un’esperienza fluida e indimenticabile, sfruttando al meglio le tecnologie sviluppate internamente e la nostra passione per questa serie.»

Nei prossimi mesi, il team svelerà ulteriori dettagli sulle funzionalità specifiche per PC, in attesa di un lancio su PC che - si spera - sia migliore di quello della Parte I.