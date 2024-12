The Last of Us Stagione 2, abbiamo la finestra di lancio

La seconda stagione di The Last of Us di HBO tornerà sugli schermi nel secondo trimestre del 2025, come confermato da JB Perrette, CEO e presidente dello streaming globale di Warner Bros. Discovery, durante il Wells Fargo TMT Summit.

Dopo la conclusione della prima stagione (che trovate su Amazon), i fan non vedono l’ora di scoprire come proseguirà la storia di Joel ed Ellie.

Questa finestra di lancio si allinea con le precedenti dichiarazioni di HBO che puntavano a una premiere nella primavera 2025 (via ComicBook).

La notizia si inserisce in un contesto più ampio della programmazione di HBO per il 2025.

Perrette ha delineato il calendario delle principali serie, con House of The Dragon 2 in arrivo quest'estate, seguito da The White Lotus nel primo trimestre.

Dopo The Last of Us nel secondo trimestre, è previsto il debutto di una nuova serie spin-off di Game of Thrones, intitolata A Knight of the Seven Kingdoms, durante l'estate.

Questa pianificazione strategica permette a HBO di distribuire i suoi contenuti di punta nel corso dell'anno, evitando sovrapposizioni che potrebbero cannibalizzare l'attenzione del pubblico.

La scelta di collocare The Last of Us in primavera offre alla serie lo spazio necessario per dominare il panorama mediatico prima di passare il testimone allo spin-off di Game of Thrones in estate.

Le aspettative per la seconda stagione sono estremamente elevate. La prima stagione ha ottenuto un successo straordinario, ricevendo ben 24 nomination agli Emmy, inclusa quella per la Miglior Serie Drammatica. HBO punta a replicare questo trionfo con la nuova stagione, il che spiega l'attenzione dedicata alla scelta del periodo di lancio.

Sebbene la finestra di lancio sia stata confermata per il secondo trimestre del 2025, la data precisa non è ancora stata annunciata.

Nell'attesa di scoprirla, i fan di The Last of Us pensano di aver scoperto un nuovo personaggio della seconda stagione di HBO in arrivo nel prossimo anno.