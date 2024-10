The Last of Us 1 ha visto un'impennata di giocatori, ma c'è un perché

L'uscita di The Last of Us Part I su PS Plus Extra ha innescato un notevole incremento di popolarità tra i giocatori, tanto che il titolo è riuscito a piazzarsi al terzo posto tra i giochi più giocati su PS5, superando produzioni come Palworld e Black Myth: Wukong.

Il gioco ha quindi ancora molto da dire, nonostante gli anni dall'uscita.

Dal 26 settembre, giorno in cui si celebra il "The Last of Us Day", PlayStation ha infatti messo a disposizione vari omaggi e regali per i fan della serie.

Secondo i dati forniti da PSNProfiles, via PSU, il gioco conta attualmente 4.3K giocatori, una cifra che lo colloca appena dietro EA Sports FC 25 (4.7K giocatori) e Astro Bot (6.5K giocatori).

Tuttavia, questi dati rappresentano solo i giocatori che sincronizzano la propria attività su PSN, suggerendo che il numero effettivo di utenti potrebbe essere sensibilmente maggiore.

L'aumento di giocatori non è solo una conferma della rinnovata curiosità verso il capolavoro di Naughty Dog, ma anche una dimostrazione del potenziale offerto da servizi come PS Plus Extra nel dare nuova vita a giochi già ben affermati.

The Last of Us Part I, rilasciato originariamente per PS5 nel settembre 2022, è un remake completo del celebre titolo del 2013 per PS3 e rappresenta uno dei migliori esempi di come un gioco possa essere riproposto per una generazione successiva, con miglioramenti grafici e di gameplay capaci di sfruttare le potenzialità dell'hardware di nuova generazione.

È evidente anche come The Last of Us Part 1 continui ad affascinare una nuova generazione di giocatori, consolidando ulteriormente la sua reputazione come uno dei titoli più iconici e influenti della storia recente dei videogiochi.

Restando in tema, sapevate che potete usare un Easter Egg di Left Behind per cambiare manualmente l'illuminazione del menu principale in The Last of Us Part I?