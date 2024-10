The Last of Us ha un segreto che Naughty Dog ha rivelato solo ora

Naughty Dog ha rivelato un segreto di The Last of Us che fino a questa settimana era rimasto nascosto ai giocatori.

Considerando che PlayStation ha ripubblicato il gioco (che trovate su Amazon) due volte dall'uscita dell'originale nel 2013, non dovrebbe esserci nulla che i fan di non sappiano del gioco.

Vero anche che di tanto in tanto escono fuori segreti e curiosità che a molti potrebbero essere sfuggiti.

Tuttavia, una nuova rivelazione di Naughty Dog ha lasciato i fan di sasso, chiedendosi cos'altro non sanno dell'avventura di Joel ed Ellie (via CB).

Questo segreto appena svelato, però, non era presente nel gioco originale, né nel remaster per PS4, ossia The Last of Us Remastered.

È stato invece aggiunto nel remake per PS5, The Last of Us Part I, quando il gioco è stato rilasciato nuovamente nel 2022, e riguarda il DLC Left Behind.

Tramite l'account ufficiale di Naughty Dog su X, lo sviluppatore californiano ha rivelato che è possibile utilizzare un Easter Egg di Left Behind per modificare manualmente l'illuminazione del menu principale di The Last of Us Part I.

Più precisamente, premendo su, su, giù, giù, sinistra, giù, destra, triangolo sul menu principale, i fan di PlayStation possono modificarne l'illuminazione.

Insomma, pur non trattandosi di chissà quale colpo di scena o stravolgimento, è curioso scoprire come un classico come il primo TLOU abbia ancora qualcosa da nascondere.

