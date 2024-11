The Lara Croft Collection in arrivo? C'è chi dice no

La recente comparsa su Amazon della versione fisica di una presunta The Lara Croft Collection per Switch ha attirato l’attenzione dei fan, portando alcuni a sospettare di un leak involontario riguardo una versione rimasterizzata della trilogia Legend, Anniversary, Underworld (che da ora chiameremo LAU).

La descrizione del prodotto menzionava “grafica rimasterizzata e controlli aggiornati” e includeva riferimenti ai giochi della trilogia LAU (che è possibile trovare in versione PS3 su Amazon), che hanno subito fatto pensare a un annuncio anticipato.

Su Reddit, tuttavia, un moderatore ha precisato che le descrizioni dei prodotti su Amazon presentano spesso errori o contenuti confusi, talvolta generati dall'intelligenza artificiale che mescola informazioni provenienti da varie fonti.

Ha spiegato che il riferimento alla trilogia rimasterizzata potrebbe essere il risultato di un errore, poiché Amazon è nota per descrizioni imprecise, soprattutto per videogiochi, film e serie TV.

Sebbene una versione rimasterizzata della trilogia LAU sia effettivamente molto attesa dai fan e persino accennata durante le celebrazioni del 25° anniversario della saga, questo particolare annuncio non rappresenta una conferma.

Il moderatore ha quindi suggerito alla comunità di non interpretare questo elenco come una fuga di notizie, ma come un errore tecnico.

Ha anche consigliato di segnalare la descrizione come inaccurata, per evitare che altri utenti traggano conclusioni affrettate sulla possibilità di un imminente annuncio di una trilogia rimasterizzata.

E qui la solita giostra: tra IA che scambia titoli e descrizioni pasticciate, l’hype dei fan viene sfruttato e disilluso.

Al momento, l'unica - nuova - trilogia confermata è infatti quella di Tomb Raider IV-VI Remastered in arrivo a febbraio, che a quanto pare avrà una modalità molto amata (oltre a molto altro).

Ma non è tutto: avete letto anche che Amazon è ufficialmente in trattative con l'attrice di Game of Thrones Sophie Turner per il ruolo di Lara Croft nella serie TV di Amazon dedicata proprio a Tomb Raider?