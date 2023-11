The Game Awards, ecco la data in cui scopriremo le nomination al GOTY 2023

Con Geoff Keighley nuovamente al comando, i The Game Awards 2023 fissano il loro appuntamento in calendario per le nomination ufficiali.

Dopo che nel 2022 è toccato a Elden Ring (che trovate su Amazon) vincere il prestigioso GOTY, gli occhi sono puntati ai candidati di quest'anno.

Chi vincerà il Game of the Year 2023? Lo scopriremo il 7 dicembre 2023, quando i The Game Awards verranno trasmessi.

Ora, via social, è stato confermato che lunedì 13 novembre verremo a conoscenza dei nominati all'edizione 2023 dell'evento più atteso dell'anno.

Da Zelda Tears of the Kingdom a Baldur's Gate 3, passando per Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man e Alan Wake 2: il 2023 è stato un anno incredibile dal punto di vista delle uscite.

Ragion per cui, sarà davvero interessante scoprire i titoli che saranno canditati al GOTY (e anche i nominati nelle altre 29 categorie, ovviamente). Insomma, anche quest'anno - forse in maniera ancora maggiore rispetto al passato - ci sarà da divertirsi.

«Ogni anno non vediamo l'ora di ospitare uno spettacolo che onora i giochi più importanti dell'anno, annunciando e presentando in anteprima alcuni dei videogiochi più grandi e attesi del mondo», ha dichiarato il conduttore e produttore esecutivo Geoff Keighley in un comunicato stampa rilasciato alcune settimane fa.

Sempre il buon Keighley ha poi aggiunto: «si tratti di giochi, televisione, film e altro ancora, l'industria continua ad espandersi in molti modi sorprendenti e non vediamo l'ora di onorare l'anno».

Ovviamente, sulle pagine di SpazioGames seguiremo l'evento in diretta, così come vi comunicheremo la lista dei nominati non appena sarà resa pubblica.

Ricordiamo anche che il decennale sarà anche accompagnato da un concerto speciale che celebra proprio le migliori colonne sonore dei videogiochi.

Considerando che l'evento del 2022 è stato sicuramente memorabile, ci aspettiamo dei TGA 2023 altrettanto interessanti.