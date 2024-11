The Game Awards 2024, ecco quando scopriremo le nomination

Con Geoff Keighley nuovamente al comando della kermesse più rumorosa della stagione videoludica, i The Game Awards 2024 si preparano a svelare le nomination ufficiali in tutte le categorie.

Dopo che nel 2023 è toccato a Baldur's Gate 3 (che trovate su Amazon) vincere il premio più importante dell'anno, mancano poche settimane per scoprire quali saranno i videogiochi migliori secondo la community e gli esperti.

Il 2024 è stato un anno molto particolare per vari motivi e, in attesa dell'evento vero e proprio, Geoff Keighley ha dato appuntamento ai giocatori per scoprire le nomination.

Ora, via social, è stato confermato che lunedì 18 novembre alle ore 18:00 verremo a conoscenza dei nominati all'edizione 2024 dell'evento più atteso dell'anno.

Black Myth Wukong, Stellar Blade, Dragon's Dogma 2, Metaphor: ReFantazio e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sono solo alcuni dei videogiochi che non vediamo l'ora di vedere posizionati nelle nomination.

Così per tanti indie di grande valore come The Plucky Squire o Lorelei and the Laser Eyes, che potrebbero vincere tranquillamente dei premi.

Chi vincerà il Game of the Year 2024? Lo scopriremo il 12 dicembre 2024, quando i The Game Awards verranno trasmessi ovviamente in diretta su tutte le piattaforme.

Ovviamente, sulle pagine di SpazioGames seguiremo l'evento in diretta, così come vi comunicheremo la lista dei nominati non appena sarà resa pubblica.

L'edizione 2023 dei The Game Awards hanno mostrato alcune problematiche relative ai contenuti e all'esposizione, ma è stato ancora una volta un'evento da record molto importante.

Sarà anche interessante vedere come andranno le valutazioni, visto che solo lo scorso anno c'è stato un allineamento più unico che raro tra critica e pubblico.