Per la prima volta, fan e critica premiano lo stesso GOTY ai The Game Awards

Baldur's Gate 3 è ormai entrato nettamente nella storia dei The Game Awards 2023, riuscendo a realizzare un'impresa in cui tanti suoi predecessori hanno fallito: sia il pubblico che la critica hanno infatti premiato allo show condotto da Geoff Keighley lo stesso identico GOTY.

La storia dei The Game Awards ci insegna infatti che spesso il pubblico ha avuto idee diverse da quelle della stampa specializzata, pur tenendo conto del fatto che i voti dei fan riescono comunque a influenzare le decisioni finali.

Nel 2019 viene dunque deciso di organizzare per la prima volta i Player's Voice, una serie di votazioni in cui sono solo e soltanto gli utenti a scegliere il loro gioco dell'anno. Un modo per rendere davvero il pubblico protagonista, insomma.

Ogni anno abbiamo assistito a vittorie diverse: nelle prime due edizioni abbiamo visto le vittorie di Fire Emblem: Three Houses e Ghost of Tsushima, nelle annate rispettivamente di Sekiro: Shadows Die Twice e di The Last of Us Part II (potete prenotare l'edizione Remastered su Amazon).

Forse ancora più clamorose le vittorie delle scorse due edizioni: nel 2021 vinse Halo Infinite, un gioco che neanche era uscito, mentre nel 2022 vinse Genshin Impact, un gioco che, ovviamente, era già disponibile da più anni.

Un premio che ha fatto molto discutere, visto che non solo era l'anno di Elden Ring e God of War Ragnarok, ma anche per il fatto che è emerso il forte sospetto dell'utilizzo di bot per assicurarsi eventuali Primogemme gratuite nel gioco di HoYoverse.

Ma il 2023 è l'anno che, finalmente, da quando è stato istituito per la prima volta questo premio ha messo d'accordo davvero tutti: Baldur's Gate 3 ha vinto non solo il GOTY 2023, ma anche il Player's Voice dedicato dello stesso show.

In altre parole, sia la critica che il pubblico sono d'accordo: il gioco di ruolo di Larian Studios è indubbiamente la migliore produzione dell'anno. Un traguardo di cui lo studio potrà definirsi indubbiamente orgogliosa.

Ed è un premio ancora più importante se consideriamo che c'è stato anche il "pericolo" di vedere vincere Genshin Impact per la seconda volta di fila: il free-to-play di HoYoverse era finito in finale anche quest'anno.