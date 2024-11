Black Myth Wukong arriverà su Xbox? Phil Spencer è criptico

Black Myth Wukong si è rivelato uno dei giochi di maggior successo del 2024, contribuendo enormemente anche alle vendite di PS5 sul territorio cinese, ma i fan ricorderanno che il titolo di Game Science non venne inizialmente annunciato come esclusiva PlayStation.

Inizialmente doveva essere lanciato anche su Xbox Series X|S, per poi venire rinviato a data da destinarsi per motivi mai chiariti del tutto: Microsoft aveva lasciato intendere che potevano esserci di mezzo accordi non annunciati con PlayStation, pur non puntando direttamente il dito contro nessuno.

La situazione sembrava però essersi sbloccata dopo la conferma della versione fisica di Black Myth Wukong (che potete prenotare su Amazon): in aggiunta a queste edizioni erano infatti emerse le prime classificazioni ufficiali su Xbox.

Nonostante ciò, ad oggi continua a mancare una vera e propria conferma ufficiale per il suo debutto sulle console Microsoft, anche se i tempi potrebbero essere ormai quasi maturi.

In un'intervista rilasciata a Game File (via Kotaku), Phil Spencer è stato molto criptico sull'argomento, dicendo di «sapere» se effettivamente Black Myth Wukong vedrà davvero la luce sulla console.

Di fronte alla richiesta di un'ulteriore conferma, il capo di Microsoft Gaming si è semplicemente messo a ridere, chiarendo di non poter dare alcun annuncio ufficiale in tale circostanza.

Phil Spencer sembrerebbe aver lasciato intendere che l'annuncio del titolo campione d'incassi di Game Science non sarebbe così lontano, ma sarà necessario attendere le tempistiche giuste, probabilmente a causa di altri accordi in essere.

Un palcoscenico ideale potrebbe essere quello dei nuovi The Game Awards, dato che si svolgeranno proprio poche ore dopo l'uscita dell'edizione fisica, ma ovviamente si tratta soltanto di una nostra speculazione.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine con eventuali sviluppi sulla vicenda, ricordandovi che la versione fisica includerà tutti i contenuti aggiuntivi della Digital Deluxe, senza richiedere alcun download o connessione a internet.