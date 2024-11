Stellar Blade su PC «supererà» le vendite su PS5: ecco la finestra di lancio

Shift Up ha confermato ancora una volta di essere pronta a realizzare una versione PC di Stellar Blade, l'esclusiva PlayStation che ha saputo sorprendere numerosi fan su PS5 nel 2024 videoludico.

Il team di sviluppo aveva già confermato tali versioni, ma adesso sappiamo che la loro uscita è prevista a tutti gli effetti nel corso del 2025: per il momento, purtroppo, non è stata annunciata una data di uscita più specifica.

In precedenza sapevamo soltanto dei piani per il porting, ma sapere che uscirà il prossimo anno rappresenta sicuramente un'ottima notizia.

Ma Shift Up non ha nascosto di avere forti ambizioni, al punto da rivelare che queste edizioni dovranno essere in grado di superare le vendite delle attuali versioni console (che trovate invece su Amazon).

Come segnalato da VGC, la compagnia ha confermato le proprie ambizioni nel corso di un Q&A con gli azionisti, facendo anche un recente paragone con il successo di Black Myth Wukong:

«Il lancio [su PC] sta venendo preso in considerazione per il 2025. Considerati i recenti trend, come l'espansione di Steam nel mercato dei tripla-A e il successo di Black Myth Wukong, ci aspettiamo che le prestazioni [di vendita] su PC superino le console»

Per riuscire a portare a termine l'obiettivo, Shift Up intende fare di tutto per mantenere alta la popolarità della propria IP, almeno fino a quando la versione su PC non sarà pronta.

Un esempio arriverà proprio nel corso della giornata odierna, grazie all'aggiornamento che include una collaborazione con NieR Automata.

Questa partnership non è stata affatto casuale: non solo entrambi gli action includono protagoniste affascinanti, ma il CTO ha ammesso che è stato proprio NieR Automata ad ispirare la creazione di Stellar Blade.

Un'altra mossa in tal senso è arrivata durante la scorsa estate, quando un aggiornamento estivo a tema ha portato a un boom di giocatori pronti a scoprire le rilassanti novità riservate per l'occasione.

A questo punto non possiamo che attendere di scoprire quali altre feature stia riservando il team di sviluppo: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, anche riguardo la data di uscita su PC.