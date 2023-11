The Game Awards 2023, dove seguire l'evento di annuncio delle nomination

Con Geoff Keighley nuovamente al comando, i The Game Awards 2023 fissano il loro appuntamento in calendario per le nomination ufficiali.

Da Zelda Tears of the Kingdom a Baldur's Gate 3, passando per Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man e Alan Wake 2: il 2023 è stato un anno incredibile dal punto di vista delle uscite.

Ragion per cui, sarà davvero interessante scoprire i titoli che saranno canditati al GOTY (e anche i nominati nelle altre 29 categorie, ovviamente). Insomma, anche quest'anno - forse in maniera ancora maggiore rispetto al passato - ci sarà da divertirsi.

«Ogni anno non vediamo l'ora di ospitare uno spettacolo che onora i giochi più importanti dell'anno, annunciando e presentando in anteprima alcuni dei videogiochi più grandi e attesi del mondo», ha dichiarato il conduttore e produttore esecutivo Geoff Keighley in un comunicato stampa rilasciato alcune settimane fa.

Quando potremo scoprire le nomination? Tra qualche minuto, quando l'evento speciale costruito da Geoff Keighley andrà in onda facendoci scoprire quali saranno i videogiochi pronti a concorrere per i premi.

The Game Awards 2023, dove seguire l'evento dell'annuncio delle nomination

A partire da oggi 13 novembre alle ore 18:00 italiane, il conduttore inizierà a svelare i nomi dei videogiochi presi in considerazione per i premi.

Potete seguire l'evento con il player di YouTube che trovate qui sotto:

Se preferite Twitch, invece, le nomination dei The Game Awards 2023 saranno ovviamente trasmesse anche nel canale della piattaforma di streaming di Amazon.

Dopodiché, ovviamente, non ci resta che aspettare l'evento vero e proprio, datato per il 7 dicembre 2023, in cui celebreremo l'annata videoludica una volta per tutte.

Keighley è già a dir poco entusiasta (ovviamente) dell'evento, dichiarando che «si tratti di giochi, televisione, film e altro ancora, l'industria continua ad espandersi in molti modi sorprendenti e non vediamo l'ora di onorare l'anno».

Vediamo se Baldur's Gate 3 bisserà il successo dei Golden Joystick Awards 2023, dove il titolo Larian ha fatto 20 naturale.