The Elder Scrolls è tornato, gratis, ma non nel gioco che pensate voi

I fan Bethesda attendono con trepidazione The Elder Scrolls 6, sebbene a quanto pare presto sarà il momento di un nuovo gioco free-to-play.

Lasciando da parte Starfield (che trovate su Amazon), la serie di The Elder Scrolls non è mai stata dimenticata.

Nonostante il nuovo capitolo della saga sia stato annunciato troppo presto, per stessa ammissione di Todd Howard, in molti vorrebbero tornare nelle lande fantasy.

Ora, dopo che di recente sono arrivate brutte notizie per chi sperava che il gioco uscisse anche su console Sony, a quanto pare presto potrebbe arriva un nuovo titolo mobile gratuito dedicato al franchise.

Come riportato anche da GamingBible, The Elder Scrolls: Castles è un titolo Early Access disponibile solo su Android, anche se una versione iOS sembra pressoché scontata.

The Elder Scrolls: Castles è disponibile da oggi e mescola il franchise con un gioco tipo Fallout Shelter.

È possibile gestire il proprio castello, aggiungendo e rimuovendo stanze, posizionando decorazioni e monumenti e assegnando i vari soggetti alle postazioni di lavoro.

Purtroppo, al momento in cui scriviamo il gioco non è scaricabile dal Google Play Store italiano, sebbene la situazione potrebbe cambiare già nelle prossime ore. Vi terremo aggiornati.

Ad ogni modo, lasciando da parte questo spin-off mobile dedicato alla saga, è cosa nota che The Elder Scrolls 6 dovrà affrontare la pesante eredità dello storico The Elder Scrolls V: Skyrim, ancora giocato a quasi 12 anni dalla sua release originale.

Per quanto riguarda invece il gioco Bethesda del momento, ossia Starfield, nella nostra recensione Stefania vi ha spiegato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»