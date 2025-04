The Elder Scrolls VI, qualcuno ha trasformato il trailer originale

Sono passati ormai sette anni da quel famoso teaser all’E3 in cui Bethesda annunciava lo sviluppo di The Elder Scrolls VI, mostrando soltanto un paesaggio misterioso e il logo della saga.

Da allora? Silenzio quasi totale. Nessuna informazione concreta, nessun trailer nuovo, solo voci, speculazioni e meme sempre più fantasiosi sul sequel di Skyrim (che trovate su Amazon).

Nel frattempo, però, i fan non sono rimasti con le mani in mano. L’ultimo gesto creativo (e un po’ folle) arriva da Reddit, dove un utente ha deciso di ricreare il teaser trailer originale, con un tocco decisamente surreale.

Come? Utilizzando l’app Polycam, ha convertito l’intero trailer in sequenze di immagini e prodotto un render in stile "Gaussian Splat", una tecnica di visualizzazione 3D che genera effetti visivi scomposti, quasi onirici.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Il risultato è una sequenza psichedelica e distorta del mondo di Tamriel, dove tutto sembra un glitch uscito da un incubo digitale.

Al centro della scena, naturalmente, troneggia ancora il logo del gioco, come un miraggio beffardo.

La community ha accolto il progetto con ironia e affetto. «Comportamento da disoccupato professionista – e lo adoro,» ha commentato un utente, mentre un altro ha detto: «A questo punto possiamo farcelo da soli, The Elder Scrolls VI.»

Il tono è chiaro: c’è rassegnazione, ma anche un senso di solidarietà e creatività collettiva.

Altri, con sarcasmo tagliente, hanno scritto: «Guarda a cosa ci hai ridotto, Bethesda,» e «Mi sento come un barbone grato per mezza scatoletta di cibo per gatti trovata in un cassonetto.»

L’attesa per The Elder Scrolls VI è diventata un evento generazionale. Il fatto che un trailer di dieci secondi sia ancora al centro delle discussioni dopo sette anni dice tutto.

Bethesda ha creato qualcosa di enorme, e forse è proprio per questo che ora ha paura di deludere. Ma a un certo punto bisogna osare. I fan stanno letteralmente ricostruendo l’hype da soli, tra mod surreali e progetti 3D grotteschi.

È tempo che qualcosa accada davvero. Per ora, restiamo sospesi — tra Tamriel e il remaster di Oblivion.