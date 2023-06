The Elder Scrolls 6 potrebbe saltare l'attuale generazione

Nel corso della causa legale che vede coinvolte Microsoft e FTC per l'ormai nota vicenda dell'acquisizione tra Xbox e Activision Blizzard, abbiamo avuto l'opportunità di scoprire alcuni retroscena molto interessanti: l'ultimo di questi riguarda l'uscita di The Elder Scrolls 6 che, stando alle parole di Phil Spencer, sarebbe decisamente lontana.

Dopo l'incredibile successo ottenuto da Skyrim (lo trovate su Amazon) c'è molta attesa per il sesto capitolo della serie, che ricordiamo essere stato annunciato nel 2018, ben 5 anni fa.

E potrebbero volercene altri 5 prima che l'ambizioso gioco di ruolo di Bethesda possa vedere la luce: come riportato da GamesRadar+, la notizia arriva direttamente dalle ultime dichiarazioni di Phil Spencer durante l'udienza, interrogato sull'eventuale esclusività di The Elder Scrolls 6.

In seguito all'acquisizione di Bethesda, Xbox ha infatti iniziato a rendere tutte le ultime produzioni del gruppo esclusive per le console di casa Microsoft, come confermato dai recenti reveal riguardanti il nuovo gioco di Indiana Jones e Starfield, quest'ultimo addirittura inizialmente previsto come esclusiva PS5.

Interrogato se, di conseguenza, anche The Elder Scrolls 6 avrebbe ricevuto lo stesso destino, Phil Spencer ha ammesso di non sapere nemmeno lui su quali piattaforme uscirà, lasciando intendere che potrebbe saltare addirittura l'attuale generazione di console (via The Verge):

«Penso che non siamo stati abbastanza chiari su quali piattaforme uscirà, visto quanto è ancora distante il gioco. Al momento è ancora difficile riuscire a stabilirlo. È così distante che a questo punto è perfino difficile capire quali saranno le piattaforme».

Il giornalista Stephen Totilo di Axios riferisce di aver sentito Phil Spencer commentare che l'uscita di The Elder Scrolls 6 sarebbe addirittura distante di almeno 5 anni, se non di più.

E se consideriamo che Microsoft aveva già sottolineato che, secondo le attuali previsioni, le nuove Xbox e PS6 usciranno solo nel 2028, il collegamento appare piuttosto chiaro: il nuovo capitolo di The Elder Scrolls alla fine non solo potrebbe non uscire su PS5, ma arriverebbe a saltare anche le stesse Series X|S.

Ciò significherebbe non solo una distanza di 10 anni rispetto all'annuncio ufficiale, ma che addirittura passerebbero ben 17 anni dall'uscita di Skyrim, sempre ammesso che riesca ad uscire tra 5 anni.

Insomma, se speravate di scoprire novità a breve sul sesto capitolo, probabilmente sarà meglio dimenticarvi della sua esistenza. Almeno per il momento.