Starfield doveva essere un'esclusiva PS5, conferma Phil Spencer

In quello che è l'ennesima informazione a sorpresa che esce dal dialogo tra la FTC e Microsoft, a quanto pare Starfield avrebbe dovuto evitare l'uscita su Xbox.

Quella che è addirittura un'esclusiva destinata ad Xbox Game Pass, l'abbonamento di cui potete far parte tramite Amazon, all'inizio poteva evitare Xbox del tutto.

Advertisement

Ma, dopo l'acquisizione di Bethesda, Microsoft si è guadagnata l'esclusività di Starfield così come di altri titoli, tra cui Indiana Jones che recentemente è stato confermato per Xbox e PC soltanto.

Un'esclusiva così importante che gli utenti PS5 hanno iniziato una petizione per portare Starfield sulla loro console.

Una petizione che ovviamente è pura follia e non servirà a niente, ma i partecipanti saranno furiosi nello scoprire che, effettivamente, Starfield poteva essere un'esclusiva PS5.

Questo è ciò che dice Phil Spencer, almeno, in queste ore nel corso dell'incontro tra FTC e Microsoft (come riporta IGN US).

Nel corso dell'interrogazione, Spencer ha confermato che ci sono state delle discussioni per cui Starfield, in una fase iniziale e precedente all'acquisizione di Bethesda, avrebbe potuto saltare l'uscita su Xbox.

Riferendosi a Sony, che ha firmato un accordo con Square Enix per mantenere Final Fantasy XVI in esclusiva, Spencer ha dichiarato che Xbox «aveva bisogno di lavorare molto con molti partner data la situazione competitiva che avevamo contro il leader di mercato», ovvero PlayStation.

Oltre a questo, Xbox temeva di perdere Starfield anche dopo aver visto Ghostwire: Tokyo e Deathloop arrivare (inizialmente) in esclusiva su PS5.

Così Microsoft ha accelerato i tempi e velocizzato l'acquisizione di Bethesda, per rispondere alle tante esclusive che PlayStation stava collezionando, tra cui anche Starfield se l'acquisizione non fosse andata in porto.

E pensare che, secondo Phil Spencer, neanche Starfield sarà in grado di far vendere altre console neppure fosse "un gioco da 11/10".

L'udienza con la FTC sta riservando sempre più sorprese, tra cui il fatto che, se Starfield fosse stato multipiattaforma, non sarebbe uscito neanche nel 2023.