Come se non bastasse, The Day Before è diventato vittima dei bagarini

Il 2023 di The Day Before ci regalerà situazioni surreali fino all'ultimo giorno probabilmente perché, dopo tutto quello che è successo, ora il gioco viene venduto a centinaia di €/$ sugli store che vendono key per Steam.

Il titolo che ha promesso l'impossibile e scopiazzato un po' da tutto continua a far parlare di sé anche se, bisogna dirlo, stavolta non direttamente.

Dopo le mosse disperate dello sviluppatore Fntastic, che prima ha lanciato il gioco in pompa magna per poi eliminarlo in fretta e furia da Steam dopo le prime reazioni comprensibilmente furiose dei giocatori, stavolta si è creata una situazione anche difficile da comprendere pienamente.

Come riporta Kotaku, infatti, non solo The Day Before è ancora acquistabile tramite i siti che vendono chiavi digitali, ma viene anche venduto a cifre altissime.

Trattandolo quasi come un titolo da collezione, ormai raro perché appunto eliminato da Steam per sempre, è possibile acquistare il fraudolento progetto di Fntastic per una media di ben oltre €200.

Quando i giochi vengono rimossi dagli store, infatti, è sempre possibile riscattarli se si possiede una chiave digitale. Immaginate di aver acquistato un titolo PC in versione fisica, magari, con la chiave di attivazione presente all'interno della scatola. Anche se per qualche motivo il videogioco viene rimosso voi potreste comunque riscattare la vostra copia già acquistata.

L'analisi di Green Man Gaming, che riporta i trend di mercato delle chiavi digitali, ci mostra che The Day Before può essere acquistato come chiave digitale per cifre che vanno dai €212,35 ai €267,05.

Considerato che il titolo di Fntastic è anche una piattaforma online, quindi diventerà inutile non appena verranno chiusi i server (e potrebbe accadere presto che il team sta chiudendo), questi prezzi sono giustificabili unicamente con la volontà di speculare sulla non reperibilità di The Day Before in altri lidi se non le chiavi digitali.

Quindi sì, in tutto questo The Day Before è anche diventato vittima dei bagarini per non farsi mancare nulla.

Se volete giocare in qualche modo il gioco, ma senza pagare queste cifre, sappiate che c'è anche chi sta facendo un remake di The Day Before.