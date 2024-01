The Day Before è fallito per colpa di stampa e content creator, per Fntastic

La morte di The Day Before non è colpa della gestione di Fntastic ma, secondo lo stesso sviluppatore, di una lunga campagna d'odio portata avanti in particolare dalla stampa e dai content creator.

Per quanto possa sembrare surreale anche solo da leggere, è proprio questo che avrebbe portato alla morte definitiva di The Day Before, avvenuta pochi giorni fa con la chiusura dei server e del supporto, ovviamente.

Il titolo, pubblicizzato in maniera tale da ricordare The Last of Us (che trovate su Amazon), è stato infatti uno dei progetti peggiori del 2023, ma non è colpa di Fntastic ovviamente.

Come riporta VGC, lo sviluppatore si è scagliato pubblicamente contro chi ha parlato male del gioco al solo scopo di generare profitto dai propri contenuti.

«Recentemente, su Internet è emersa molta disinformazione proveniente da fonti apparentemente anonime», ha dichiarato Fntastic in un post su X a corredo di un lungo comunicato stampa.

Il comunicato è molto lungo ed è, sostanzialmente, una lettera con cui Fntastic se la prende con un po' tutti.

«Alcuni blogger hanno guadagnato molto denaro creando fin dall'inizio contenuti falsi con titoli altisonanti per ottenere visualizzazioni e follower, sfruttando la mancanza di informazioni sullo sviluppo del gioco», se ne esce Fntastic in una delle frasi più altisonanti.

Ma non si tratta solo di una rivalsa, perché il team di sviluppo attribuisce il fallimento di The Day Before proprio a queste realtà, che hanno creato troppa attesa sul gioco:

«Le loro azioni hanno innescato una corsa all'oro tra i creatori di contenuti a causa della popolarità del gioco prima del rilascio. [...] Abbiamo implementato tutto ciò che viene mostrato nei trailer, dai miglioramenti domestici e un mondo dettagliato ai veicoli fuoristrada. Abbiamo disabilitato solo alcune funzionalità minori, come il parkour, a causa di bug, ma abbiamo pianificato di includerle nella versione completa.»

Secondo il team di sviluppo, il pregiudizio negativo instillato da alcuni blogger che "guadagnano con l’odio" ha influenzato la percezione del gioco.

Fntastic elogia addirittura le dirette di Dr. Disrespect (il che è tutto dire...), che hanno mostrato i lati positivi del gioco, portando anche a recensioni positive durante il primo fine settimana, ma "la campagna d’odio aveva già causato danni significativi".

A voler essere maliziosi anche solo la metà di quanto lo è Fntastic in questo momento, forse il team di sviluppo è geloso del successo di Palworld e poco altro.

Vedremo se Fntastic saprà rifarsi con il prossimo titolo che stanno sviluppando, visto che dopo il cambio di nome e la chiusura dello studio gli sviluppatori sono ancora a lavoro.