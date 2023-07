The Callisto Protocol a un super prezzo!

La nota catena Gamestop ha recentemente lanciato un'imperdibile promozione, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti eccezionali. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolar The Callisto Protocol, che attualmente potete portarvi a casa a prezzo scontato per tutte le piattaforme, ad esempio a soli 20,98€ per l'edizione PS5 o 15,98€ per quella Xbox One.

The Callisto Protocol è un survival horror ambientato nell'anno 2320, sulla luna desolata di Giove, Callisto. Nel titolo impersonerete Jacob Lee, un prigioniero confinato nella penitenziario di Black Iron, dove un pericolo biologico incombente minaccia di annientarlo in qualsiasi momento.

The Callisto Protocol punta ad offrire un'esperienza horror senza precedenti, utilizzando una tecnica chiamata "horror engineering". Questa metodologia consiste nel combinare vari elementi: un'atmosfera tesa e inquietante, episodi di violenza, sensazioni di impotenza, e momenti di profonda umanità.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che "The Callisto Protocol non tradisce le attese e si rivela un horror di grandissima qualità. Nonostante sia derivativo e molto conservativo, dimostra di avere un sistema di combattimento solido e appagante, un comparto tecnico finalmente al passo coi tempi e tutto quello che un titolo del genere dovrebbe avere per soddisfare gli appassionati più esigenti".

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Gamestop offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori cuffie gaming per PS4. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.