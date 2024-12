The Art of Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition: un tesoro per i collezionisti, oggi IN SCONTO!

Se siete appassionati della saga di Assassin's Creed e desiderate immergervi nell'arte e nella storia dietro il capitolo "Valhalla", non potete perdere questa offerta su Amazon. L'edizione deluxe di "The Art of Assassin's Creed Valhalla" è disponibile a soli 79€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato di 95,02€. Un'occasione perfetta per arricchire la vostra collezione con un pezzo esclusivo e di grande valore artistico.

The Art of Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo art book rappresenta la scelta ideale per chi ama esplorare i dettagli artistici di uno dei capitoli più iconici della saga di Assassin's Creed (qui trovate la nostra recensione completa). Grazie al suo formato oversize e ai contenuti esclusivi, vi condurrà in un viaggio visivo attraverso la vita dei vichinghi e le affascinanti ambientazioni dell'Inghilterra del IX secolo, rivelando il processo creativo che ha dato vita a scenari mozzafiato, personaggi carismatici e armi imponenti.

L'edizione deluxe si distingue per una serie di elementi esclusivi che la rendono unica. Include una copertina inedita, una custodia decorativa e una stampa litografica di qualità, perfetta per gli appassionati e i collezionisti. All'interno troverete centinaia di illustrazioni, bozzetti e concept art accompagnati da approfondimenti dei creatori, che spiegano le scelte stilistiche e narrative del gioco.

Con un prezzo di soli 79€, questa edizione rappresenta un'opportunità imperdibile per scoprire i segreti dietro la creazione di uno dei titoli più amati della serie. La collaborazione tra Ubisoft e Dark Horse Books garantisce una qualità eccellente, rendendolo un regalo ideale per fan di lunga data o per chi desidera approfondire l'universo di Assassin's Creed.

