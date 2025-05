Tekken 8 svela un altro grande ritorno per la Stagione 2

Non è passato neanche un mese dal reveal ufficiale di Fahkumram su Tekken 8 come secondo combattente DLC della Stagione 2, ma Bandai Namco ha deciso di sorprendere i suoi fan svelando fin da subito il nuovo lottatore aggiuntivo in arrivo da questo autunno.

Si tratta di un altro ritorno storico per i fan di lunga data, dopo quello di Anna Williams a inizio stagione: presto i fan potranno infatti tornare a scatenarsi con Armor King, storico rivale di King nella serie videoludica.

L'annuncio è arrivato a sorpresa alla fine di un nuovo trailer gameplay pubblicato dagli sviluppatori di Tekken 8, che mostrava nel dettaglio le mosse di Fakhumran e anche un'introduzione speciale durante uno scontro con Bryan Fury.

A differenza dell'imponente lottatore Muay Thai, non abbiamo ancora alcun dettaglio su quello che sarà il gameplay di Armor King, ma è plausibile immaginare che riprenderà da vicino le mosse già utilizzate nel precedente capitolo, dove era stato reso precedentemente disponibile sempre come DLC.

La decisione di svelare così presto questo nuovo personaggio è decisamente insolita, ma è probabile che gli autori di Tekken 8 (lo trovate su Amazon) abbiano deciso di cogliere l'occasione per provare a placare la community.

La Stagione 2 si è infatti rivelata decisamente controversa e l'annuncio di Fakhumran aveva deluso buona parte dei fan, dato che era stato uno dei personaggi più odiati e sbilanciati del precedente capitolo.

Al contrario, Armor King è invece uno dei personaggi più amati dai fan storici, motivo per il quale mi sento di interpretare questo annuncio come proverbiale "ramoscello d'ulivo" teso ai fan del picchiaduro.

Ad ogni modo, Bandai Namco ha confermato che Fakhumran sarà disponibile dal 7 luglio in Accesso Anticipato per chi ha già acquistato il secondo Season Pass, mentre sarà possibile acquistarlo separatamente dal 10 luglio.

Nessuna data ufficiale invece per Armor King, ma è stata confermata la finestra di lancio per autunno 2025: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo.

Colgo l'occasione per ricordarvi che il prossimo inverno dovrebbe essere rilasciato il quarto personaggio DLC, che sappiamo già essere un combattente inedito per la serie.