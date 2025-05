Tekken 8 svela il nuovo combattente DLC della Stagione 2

Bandai Namco ha svelato tutte le novità aggiuntive previste per i prossimi aggiornamenti di Tekken 8, fino ad arrivare all'atteso update estivo che introdurrà il secondo personaggio DLC della Stagione 2.

Dopo aver già assistito al ritorno di Anna Williams, il picchiaduro si prepara a reintrodurre uno dei personaggi più pericolosi dello scorso capitolo: ci riferiamo a Fahkumram, l'imponente lottatore Muay Thai introdotto per la prima volta su Tekken 7, anche in quel caso sotto forma di DLC.

Il suo arrivo si rivelò decisamente controverso nel precedente episodio, dato che Fahkumram si dimostrò sbilanciato e fin troppo potente al momento del suo esordio: staremo a vedere quale sarà il suo impatto nel roster di Tekken 8 (che potete recuperare su Amazon) quando sarà disponibile da questa estate.

Il suo annuncio è stato svelato con un breve teaser alla fine dell'ultimo trailer ufficiale, che potete trovare allegato qui di seguito:

Il filmato ci ha anche svelato diverse novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti: il primo di questi, previsto proprio per la giornata di domani 13 maggio, introdurrà il Tekken Ghost Showdown, una nuova modalità gratuita accessibile tramite il Tekken Fight Lounge.

Questo aggiornamento introdurrà anche diversi contenuti cosmetici aggiuntivi, con ulteriori aggiunte che verranno rilasciate con la patch successiva e che in buona parte saranno ispirate dal film Karate Kid Legends.

L'update estivo è sicuramente il più interessante: non solo sarà introdotto il già citato Fakhumram, ma sarà disponibile anche un nuovo scenario a pagamento ispirato a Pac-Man, insieme a tanti contenuti cosmetici per celebrare il 45esimo anniversario della mascotte Namco.

Dopo Anna e Fahkumram, ora attendiamo di scoprire quali saranno gli ultimi 2 personaggi DLC della Stagione 2 di Tekken 8: sappiamo che soltanto uno di questi sarà inedito, mentre l'altro combattente dovrebbe trattarsi ancora una volta di un ritorno da precedenti capitoli.

In attesa di saperne di più, vi ricordo che l'aggiornamento di domani introdurrà anche diverse modifiche al bilanciamento del gameplay, dopo le polemiche arrivate dalla community: ulteriori cambiamenti verranno presi in considerazione in base ai feedback ricevuti.