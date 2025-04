Tekken 8 svela la prima "patch di emergenza", scusandosi per la Stagione 2

La Stagione 2 di Tekken 8 non è stata affatto accolta con favore dalla community, soprattutto a causa di un aumento delle opzioni aggressive che avevano reso il gioco difensivo praticamente inutile, se non addirittura deleterio.

I fan hanno messo in chiaro fin da subito di non aver gradito le modifiche implementate dagli sviluppatori, che si erano già visti costretti a fare dietrofront su un'altra modifica controversa prima del suo debutto: una netta spaccatura tra il pubblico e gli autori, come ammesso dallo stesso Katsuhiro Harada che ha promesso miglioramenti in arrivo.

E il primo passo è arrivato proprio in queste ore: da oggi è infatti disponibile la patch 2.00.02 di Tekken 8, definito un vero e proprio "aggiornamento di emergenza" dagli sviluppatori: l'obiettivo era infatti frenare fin da subito alcune mosse ritenute eccessivamente potenti e ribilanciare alcuni degli aspetti principali di gameplay del picchiaduro (trovate l'edizione day-one su Amazon).

Come riportato da Final Weapon, le novità più importanti di questa patch riguardano un aumento della salute di base per tutti i personaggi, un bilanciamento delle opzioni offensive e difensive dell'Heat System e modifiche per mosse ritenute eccessivamente utili: tutti aspetti che dovrebbero consentire un gameplay più equilibrato.

Dopo i precedenti commenti di Harada, l'arrivo della patch è stata pubblicizzata anche dal game director Kohei Ikeda e dal producer Michael Murray, che hanno voluto entrambi fare le scuse alla community di Tekken 8 per lo stato della Stagione 2.

Gli sviluppatori hanno inoltre sottolineato che questo è solo il primo passo per bilanciare adeguatamente Tekken 8 e rispondere a tutte le critiche della community: questa patch è "di emergenza" proprio perché permette di reagire tempestivamente a quei problemi per i quali non era più possibile aspettare.

Se volete scoprire nel dettaglio tutte le novità di questo aggiornamento e che cosa significa per ogni personaggio, vi invito a consultare il changelog completo al seguente indirizzo.