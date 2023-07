Tekken 8, il nuovo lottatore è tutto italiano

Tekken 8, il prossimo capitolo del franchise, presenta ora un nuovo combattente tutto italiano, per la gioia dei giocatori del nostro paese.

L'ottavo episodio che raccoglierà l'eredità di Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon) sembra infatti avere un roster di tutto rispetto.

Advertisement

Nel nostro ricco recap trovate infatti tutte le informazioni che vi servono, prima di lanciarvi nella lotta.

Ora, il publisher Bandai Namco ci presenta un nuovo trailer del gioco interamente dedicato al personaggio di Claudio Serafino.

Apparso come lottatore giocabile in Tekken 7, si tratta del primo e unico personaggio italiano, capo dei Signori di Sirius (un clan di esorcisti), caratterizzato da una certa eleganza nei movimenti.

Doppiato da Diego Baldoin, Claudio Serafino è stato quindi confermato nel roster di Tekken 8.

Da quello che è possibile notare nel video, lo stile di combattimento di Serafino sembra prediligere attacchi a breve distanza, sebbene il lottatore italiano non mancherà di avere dalla sua combo e nuove meccaniche introdotte da Bandai Namco in questo ottavo capitolo della serie, e quindi assenti da Tekken 7.

Del resto, come confermato dagli stessi sviluppatori, infatti, Tekken 8 premierà un approccio aggressivo ai combattimenti, per evitare che molti si adagino su un tipo di scontro basato sulle attese, pronti ad aspettare che il nemico apra la guardia.

Nonostante manchi ancora una data di uscita, sappiamo già le piattaforme su cui uscirà il nuovo Tekken: queste saranno PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nessun accenno a una versione per console di vecchia generazione, ossia PS4 e Xbox One.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che nelle scorse settimane è stato svelato ufficialmente il trailer dedicato a Bryan Fury (un reveal che era già arrivato in anticipo per errore).

Ma non solo: Katsuhiro Harada ha elogiato l'SSD di PS5, sostenendo che riuscirà ad «evolvere l'esperienza di gioco» di Tekken 8 e di tutti i giochi next-gen.