Tekken 8, qualcuno l'ha trasformato in Mortal Kombat (perché sì)

Tekken 8 è uscito da pochi giorni e i giocatori stanno già tirando fuori chicche niente male grazie alla personalizzazione offerta dal gioco.

Il nuovo picchiaduro di Bandai Namco (che trovate già in offerta su Amazon), ha infatti convinto tutti.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato a chiare lettere perché è un titolo da non perdere, specie per i fan storici del franchise (ma non solo).

Ora, come riportato anche da The Gamer, i fan di Mortal Kombat sono entrati in scena trasformando l'intero gioco.

«Potrebbe essere la cosa più vicina a un nuovo Mortal Kombat 3D», ha twittato "MK_habit_addict", allegando un video di Liu Kang e Sub-Zero che si preparano a combattere in Tekken.

Naturalmente non si sono fermati qui, e hanno mostrato anche uno Scorpion personalizzato, davvero niente male.

Un altro fan, noto su Reddit come "RIPMrMufasi", ha pubblicato una collezione di sei costumi di Mortal Kombat. Ci sono Kenshi, Scorpion, Kitana, Mileena, Stryker e Liu Kang.

Anche lo YouTuber "VKNinja" si è cimentato con alcuni iconici personaggi di Mortal Kombat, creando Scorpion, una variante MKX di Mileena, Sub-Zero e Kung Lao.

Questo significa che i fan di Mortal Kombat hanno portato otto kombattenti di NetherRealm nel mondo di Tekken.

Senza dubbio questo numero continuerà a crescere man mano che i giocatori entreranno in confidenza con il sistema di personalizzazione. Magari presto potremo ammirare Shao Kahn, Quan-Chi e altri cattivi nel roster.

Vero anche che l'unico personaggio di Final Fantasy VII che tutti vorremmo vedere in Tekken 8, tuttavia, non è previsto - o almeno, non ancora.

Restando in argomento, la lista dei Trofei di Tekken 8 è stata da poco resa pubblica e a quanto pare sembra essere piuttosto semplice mettere mano all'ambito Trofeo di Platino.