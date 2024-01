Tekken 8, l'elenco dei Trofei svela un Platino facile da ottenere

Tekken 8 è disponibile a partire dalla giornata di oggi, 26 gennaio 2024, per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Questo ottavo episodio raccoglierà infatti l'eredità di Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon) e sembra voler fare le cose in grande.

Advertisement

Del resto, nella recensione vi abbiamo spiegato che «Il nuovo picchiaduro della saga prende tutto quanto di buono fatto in passato e lo migliora sotto ogni aspetto. La storia riesce a dare una degna conclusione allo scontro tra Jin e Kazuya ed in alcuni momenti è talmente esagerata che fa il giro e diventa epica.»

Ora, come riportato anche da PushSquare, la lista dei Trofei di Tekken 8 è stata resa pubblica (con tutti gli spoiler del caso) e sembra essere piuttosto semplice mettere mano al Trofeo di Platino.

È una di quelle liste del tipo "fai un po' di tutto" e nessuno dei Trofei è particolarmente difficile da ottenere, anche se ovviamente alcuni richiedono più tempo di altri.

Una buona parte dei Trofei è legata alle modalità per giocatore singolo, come la campagna della storia di The Dark Awakens e Arcade Quest, che premiano essenzialmente i progressi compiuti.

Ci sono poi una manciata di Trofei specifici per l'online, ma nessuno di questi richiede un certo grado di grinding. È sufficiente vincere una partita classificata e una partita di gruppo.

Gli unici Trofei che potrebbero risultare un po' complicati sono quelli specifici del gameplay, ma scommettiamo che la maggior parte dei giocatori li otterrà in modo naturale.

Il Platino si chiama "A fight is about survival" e si sblocca ovviamente acquisendo tutti gli altri Trofei. Se volete leggere l'elenco completo degli obiettivi sbloccabili, cliccate qui.

Ricordiamo che in titolo non è previsto in una versione per console di vecchia generazione, ossia PS4 e Xbox One, ma solo su piattaforme current-gen.

Restando in tema, nelle scorse settimane Katsuhiro Harada ha elogiato l'SSD di PS5, sostenendo che riuscirà ad «evolvere l'esperienza di gioco» di Tekken 8.

Ma non solo: su SpazioGames abbiamo pubblicato un utile recap con tutte le informazioni sul nuovo e atteso picchiaduro targato Bandai Namco: dategli un'occhiata.