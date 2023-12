Tekken 8 presto giocabile gratis, senza limiti di tempo

Tekken 8 darà ai giocatori la possibilità di provare il gioco con mano grazie a una demo totalmente gratuita disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Questo ottavo episodio raccoglierà infatti l'eredità di Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon) e sembra voler fare le cose in grande.

Advertisement

Del resto, proprio oggi nel nostro provato vi abbiamo reso noto che «l’ultima prova prima dell’uscita di Tekken 8 ci ha convinti, con delle modalità dedicate al single player ricche e varie e un roster di combattenti davvero ottimo, soprattutto per le nuove aggiunte da noi provate»

Come riportato anche su ResetEra, Bandai Namco ha confermato l'arrivo di una demo su PC e console di ultima generazione.

I primi a goderne saranno i giocatori PlayStation 5, con la versione di prova del nuovo picchiaduro accessibile dalla giornata di giovedì 14 dicembre.

Le versioni PC e Xbox Series X|S arriveranno solo qualche giorno dopo, visto che la demo su Steam e Microsoft Store sarà disponbile a partire da giovedì 21 dicembre.

A differenza dei molteplici test a rete chiusa, la demo si concentrerà sui contenuti per giocatore singolo e sarà disponibile per tutti senza limiti di tempo.

La versione dimostrativa anticiperà in ogni caso l'uscita della versione completa di Tekken 8, prevista a partire dal 26 gennaio 2024. Ricordiamo che in titolo non è previsto in una versione per console di vecchia generazione, ossia PS4 e Xbox One, ma solo su piattaforme current-gen.

In attesa di saperne di più, nelle scorse settimane Katsuhiro Harada ha elogiato l'SSD di PS5, sostenendo che riuscirà ad «evolvere l'esperienza di gioco» di Tekken 8.

Ma non solo: noi di SpazioGames abbiamo pubblicato un utile recap con tutte le informazioni sul nuovo e atteso picchiaduro targato Bandai Namco: dategli un'occhiata.

Infine, per concludere, vi ricordiamo anche che alcuni giorni fa è stato svelato ufficialmente il trailer dedicato al possente Bryan Fury (un reveal che era già arrivato in anticipo, ma per errore).